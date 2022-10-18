***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
18.10.2022 17:48
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072734
BIST
17:483.827
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -20,50
|Açılış
|: 3.878
|
|Önceki Kapanış
|: 3.848
|
3.927
En Düşük
3.805
17:4818,5842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0042
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6398
En Düşük
18,5304
17:4818,3165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0245
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3649
En Düşük
18,2337
17:48987,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,41
|Açılış
|: 987,08
|
|Önceki Kapanış
|: 986,67
|
992,31
En Düşük
983,37
BIST En Aktif Hisseler17:46
|CRFSA
|46,88
|167.516.478
|% 10,00
|
|DAGHL
|27,28
|32.096.400
|% 10,00
|
|POLTK
|784,50
|23.401.303
|% 10,00
|
|KAPLM
|93,50
|42.209.161
|% 10,00
|
|ARMDA
|174,90
|7.545.564
|% 10,00
|
|KIMMR
|7,22
|13.902.263
|% -9,98
|
|SAYAS
|23,12
|136.376.889
|% -9,97
|
|ODAS
|8,37
|1.875.255.806
|% -9,90
|
|AGYO
|6,47
|111.483.776
|% -7,57
|
|MEGAP
|4,50
|35.898.340
|% -6,83
|
|THYAO
|96,80
|6.694.046.196
|% -1,68
|
|YKBNK
|9,36
|5.786.869.310
|% -3,60
|
|AKBNK
|14,96
|4.797.529.377
|% 0,74
|
|ASELS
|33,16
|3.885.867.464
|% 1,41
|
|EKGYO
|4,38
|3.799.682.231
|% -2,45
|
|EKGYO
|4,38
|3.799.682.231
|% -2,45
|
|YKBNK
|9,36
|5.786.869.310
|% -3,60
|
|TSKB
|2,64
|1.020.316.430
|% -3,30
|
|ISCTR
|9,38
|3.230.998.631
|% -0,11
|
|SKBNK
|1,85
|593.979.848
|% -2,12
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5827
|18,5871
|% 0,04
|
|Euro
|18,3035
|18,3141
|% 0,12
|
|Sterlin
|20,9282
|21,0331
|% -0,63
|
|Frank
|18,5820
|18,6939
|% -0,05
|
|Riyal
|4,9322
|4,9570
|% 0,04
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.651
|0,51
|
|Altın Gr.
|986
|986
|-0,85
|
|Cumhuriyet
|6.659
|6.760
|-21,00
|
|Tam
|6.666
|6.750
|21,00
|
|Yarım
|3.248
|3.302
|13,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.652
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,70
|18,74
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,16
|11,18
|0,01
|
|B. Petrol
|89,42
|89,42
|-2,20
|
Seans Raporu
17:46
daha fazla
-
17:58AGYO
Yüzde -7.29 oranında düşüşle 6.49 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 658, 595 adet işlem
-
17:57KARSN
Yüzde -4.43 oranında düşüşle 8.84 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 727, 373 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 3, 823 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 64 altında . İşlem hacmi 91, 962.00 milyon TL de
-
17:56YKBNK
Yüzde -3.71 oranında düşüşle 9.35 lira fiyatla işlem gören hissede 584, 015, 613 adet işlem
-
17:55AEFES
Yüzde -4.05 oranında düşüşle 49.94 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 812, 928 adet işlem