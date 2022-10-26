***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
26.10.2022 16:36
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074339
BIST
17:223.980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 4,96
|Açılış
|: 3.990
|
|Önceki Kapanış
|: 3.975
|
4.016
En Düşük
3.959
17:2218,6077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0049
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6457
En Düşük
18,5292
17:2218,6507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0999
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,7056
En Düşük
18,4735
17:22998,85
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 10,06
|Açılış
|: 998,85
|
|Önceki Kapanış
|: 988,79
|
1.002,00
En Düşük
984,33
BIST En Aktif Hisseler17:19
|DITAS
|38,50
|22.895.127
|% 10,00
|
|HEDEF
|11,00
|49.707.518
|% 10,00
|
|BRYAT
|783,60
|99.941.399
|% 9,99
|
|TUREX
|16,07
|30.959.581
|% 9,99
|
|DERHL
|7,27
|189.596.841
|% 9,98
|
|AGYO
|7,53
|59.786.099
|% -9,93
|
|KERVN
|0,67
|2.841.582
|% -6,94
|
|UFUK
|63,65
|3.825.318
|% -5,91
|
|OZRDN
|15,66
|31.654.302
|% -5,78
|
|YEOTK
|54,50
|76.163.637
|% -4,64
|
|THYAO
|100,00
|4.649.833.255
|% -0,50
|
|AKBNK
|15,73
|3.074.012.889
|% 1,35
|
|ASELS
|32,90
|2.733.713.334
|% 3,13
|
|TUPRS
|367,30
|2.316.196.055
|% -1,92
|
|SISE
|33,62
|2.278.109.001
|% -0,59
|
|EKGYO
|4,56
|1.705.771.584
|% 0,66
|
|TSKB
|3,11
|1.049.953.575
|% -2,20
|
|SKBNK
|2,09
|694.132.405
|% -3,24
|
|AKBNK
|15,73
|3.074.012.889
|% 1,35
|
|ODAS
|8,04
|1.503.290.743
|% 4,28
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5998
|18,6090
|% 0,03
|
|Euro
|18,6412
|18,6511
|% 0,54
|
|Sterlin
|21,4893
|21,5971
|% 1,00
|
|Frank
|18,7472
|18,8601
|% 0,63
|
|Riyal
|4,9350
|4,9598
|% 0,02
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.665
|1.666
|12,27
|
|Altın Gr.
|999
|999
|10,20
|
|Cumhuriyet
|6.681
|6.782
|32,00
|
|Tam
|6.713
|6.788
|30,00
|
|Yarım
|3.271
|3.315
|14,00
|
|Çeyrek
|1.641
|1.661
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,50
|19,53
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,77
|0,18
|
|B. Petrol
|92,94
|92,94
|1,20
|