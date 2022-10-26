***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
26.10.2022 16:36
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074340
BIST
17:263.981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 5,98
|Açılış
|: 3.990
|
|Önceki Kapanış
|: 3.975
|
4.016
En Düşük
3.959
17:2618,6082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0054
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6457
En Düşük
18,5292
17:2618,6556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1048
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,7056
En Düşük
18,4735
17:26997,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 8,50
|Açılış
|: 997,29
|
|Önceki Kapanış
|: 988,79
|
1.002,00
En Düşük
984,33
BIST En Aktif Hisseler17:24
|DITAS
|38,50
|23.173.317
|% 10,00
|
|HEDEF
|11,00
|49.707.518
|% 10,00
|
|BRYAT
|783,60
|100.028.379
|% 9,99
|
|TUREX
|16,07
|30.959.581
|% 9,99
|
|DERHL
|7,27
|191.065.032
|% 9,98
|
|AGYO
|7,53
|59.955.607
|% -9,93
|
|KERVN
|0,67
|2.841.582
|% -6,94
|
|UFUK
|63,65
|3.825.318
|% -5,91
|
|OZRDN
|15,70
|31.971.297
|% -5,54
|
|ACSEL
|58,85
|70.898.888
|% -5,08
|
|THYAO
|100,00
|4.686.535.782
|% -0,50
|
|AKBNK
|15,77
|3.116.531.661
|% 1,61
|
|ASELS
|32,92
|2.770.370.270
|% 3,20
|
|TUPRS
|367,30
|2.333.562.614
|% -1,92
|
|SISE
|33,62
|2.289.016.290
|% -0,59
|
|EKGYO
|4,57
|1.733.102.550
|% 0,88
|
|TSKB
|3,12
|1.055.948.301
|% -1,89
|
|SKBNK
|2,09
|703.340.636
|% -3,24
|
|AKBNK
|15,77
|3.116.531.661
|% 1,61
|
|ODAS
|8,03
|1.514.109.404
|% 4,15
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6011
|18,6061
|% 0,02
|
|Euro
|18,6495
|18,6579
|% 0,58
|
|Sterlin
|21,4554
|21,5630
|% 0,84
|
|Frank
|18,7260
|18,8388
|% 0,51
|
|Riyal
|4,9349
|4,9597
|% 0,02
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.665
|1.666
|12,27
|
|Altın Gr.
|999
|999
|10,20
|
|Cumhuriyet
|6.681
|6.782
|32,00
|
|Tam
|6.713
|6.788
|30,00
|
|Yarım
|3.271
|3.315
|14,00
|
|Çeyrek
|1.641
|1.661
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,50
|19,53
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,77
|0,18
|
|B. Petrol
|92,94
|92,94
|1,20
|
Seans Raporu
17:24
daha fazla
-
17:39IHLGM
Yüzde 4.44 oranında artışla 0.94 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 537, 071 adet işlem
-
17:38CANTE
Yüzde 9.61 oranında artışla 140.30 lira fiyatla işlem gören hissede 652, 831 adet işlem
-
17:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 38 kaybederek (% -0.17 ) 4, 344
-
17:37XU100
Endeks 3, 980 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 14 üstünde . İşlem hacmi 55, 345.00 milyon TL de
-
17:37ZRGYO
Yüzde 4.08 oranında artışla 4.34 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 892, 571 adet işlem