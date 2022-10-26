***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
26.10.2022 16:36
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074341
BIST
17:533.974
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -1,14
|Açılış
|: 3.990
|
|Önceki Kapanış
|: 3.975
|
4.016
En Düşük
3.959
17:5318,6064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0036
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6457
En Düşük
18,5292
17:5318,7048
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,1540
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,7272
En Düşük
18,4735
17:53997,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 8,92
|Açılış
|: 997,71
|
|Önceki Kapanış
|: 988,79
|
1.002,00
En Düşük
984,33
BIST En Aktif Hisseler17:53
|CANTE
|140,80
|94.846.983
|% 10,00
|
|PENTA
|70,40
|246.987.661
|% 10,00
|
|HEDEF
|11,00
|49.722.566
|% 10,00
|
|DITAS
|38,50
|25.942.508
|% 10,00
|
|BRYAT
|783,60
|102.906.542
|% 9,99
|
|AGYO
|7,53
|60.666.778
|% -9,93
|
|KERVN
|0,67
|2.841.582
|% -6,94
|
|YEOTK
|53,30
|82.844.215
|% -6,74
|
|GESAN
|161,60
|205.203.591
|% -5,77
|
|OZRDN
|15,73
|34.226.909
|% -5,35
|
|THYAO
|99,20
|5.221.391.975
|% -1,29
|
|AKBNK
|15,82
|3.347.393.816
|% 1,93
|
|ASELS
|32,90
|3.033.883.188
|% 3,13
|
|SISE
|33,94
|2.668.298.011
|% 0,35
|
|TUPRS
|367,60
|2.529.817.384
|% -1,84
|
|EKGYO
|4,55
|1.831.177.595
|% 0,44
|
|TSKB
|3,09
|1.092.333.860
|% -2,83
|
|SKBNK
|2,09
|722.872.822
|% -3,24
|
|AKBNK
|15,82
|3.347.393.816
|% 1,93
|
|ODAS
|7,95
|1.588.902.193
|% 3,11
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5950
|18,6064
|% 0,02
|
|Euro
|18,6905
|18,7048
|% 0,83
|
|Sterlin
|21,5293
|21,6373
|% 1,18
|
|Frank
|18,7656
|18,8787
|% 0,73
|
|Riyal
|4,9344
|4,9591
|% 0,01
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.668
|14,57
|
|Altın Gr.
|997
|997
|7,95
|
|Cumhuriyet
|6.681
|6.782
|32,00
|
|Tam
|6.696
|6.770
|12,00
|
|Yarım
|3.263
|3.307
|6,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.656
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,55
|19,58
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,71
|0,12
|
|B. Petrol
|93,77
|93,77
|2,03
|
Seans Raporu
17:53
daha fazla
-
17:59BJKAS
Yüzde 6.25 oranında artışla 5.78 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 852, 783 adet işlem
-
17:58ULUUN
Yüzde 9.96 oranında artışla 34.66 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 631, 633 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, TCELL, TOASO
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler AKSEN, ASELS, HEKTS
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 88 kaybederek (% -0.03 ) 3, 516