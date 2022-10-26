***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
26.10.2022 16:36
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074342
BIST
17:533.974
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -1,14
|Açılış
|: 3.990
|
|Önceki Kapanış
|: 3.975
|
4.016
En Düşük
3.959
17:5318,6064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0036
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6457
En Düşük
18,5292
17:5318,7048
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,1540
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,7272
En Düşük
18,4735
17:53997,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 8,92
|Açılış
|: 997,71
|
|Önceki Kapanış
|: 988,79
|
1.002,00
En Düşük
984,33
BIST En Aktif Hisseler17:51
|PENTA
|70,40
|246.337.235
|% 10,00
|
|HEDEF
|11,00
|49.722.566
|% 10,00
|
|CANTE
|140,80
|94.423.316
|% 10,00
|
|DITAS
|38,50
|25.942.508
|% 10,00
|
|BRYAT
|783,60
|102.846.988
|% 9,99
|
|KERVN
|0,67
|2.841.582
|% -6,94
|
|YEOTK
|53,50
|81.720.793
|% -6,39
|
|UFUK
|64,05
|3.967.457
|% -5,32
|
|GESAN
|162,40
|203.365.095
|% -5,31
|
|OZRDN
|15,74
|34.174.763
|% -5,29
|
|THYAO
|99,20
|5.200.291.725
|% -1,29
|
|ASELS
|32,96
|3.017.160.333
|% 3,32
|
|SISE
|34,06
|2.619.308.473
|% 0,71
|
|TUPRS
|367,50
|2.519.163.174
|% -1,87
|
|EREGL
|30,90
|2.274.196.519
|% 2,25
|
|EKGYO
|4,57
|1.817.418.184
|% 0,88
|
|TSKB
|3,09
|1.090.169.767
|% -2,83
|
|SKBNK
|2,10
|721.708.237
|% -2,78
|
|ODAS
|7,95
|1.580.257.791
|% 3,11
|
|YKBNK
|9,53
|1.768.109.376
|% 0,11
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5952
|18,6020
|% 0,00
|
|Euro
|18,6853
|18,6983
|% 0,80
|
|Sterlin
|21,5118
|21,6197
|% 1,10
|
|Frank
|18,7617
|18,8748
|% 0,70
|
|Riyal
|4,9346
|4,9593
|% 0,01
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.668
|1.668
|14,84
|
|Altın Gr.
|996
|996
|7,09
|
|Cumhuriyet
|6.681
|6.782
|32,00
|
|Tam
|6.690
|6.764
|6,00
|
|Yarım
|3.260
|3.304
|3,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.655
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,55
|19,58
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,67
|11,69
|0,10
|
|B. Petrol
|93,42
|93,42
|1,68
|
Seans Raporu
17:51
daha fazla
-
17:59BJKAS
Yüzde 6.25 oranında artışla 5.78 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 852, 783 adet işlem
-
17:58ULUUN
Yüzde 9.96 oranında artışla 34.66 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 631, 633 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, TCELL, TOASO
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler AKSEN, ASELS, HEKTS
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 88 kaybederek (% -0.03 ) 3, 516