***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
10.11.2022 11:39
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079154
BIST
13:064.435
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 73,89
|Açılış
|: 4.368
|
|Önceki Kapanış
|: 4.361
|
4.435
En Düşük
4.364
13:0618,6121
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0243
|Açılış
|: 18,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6574
En Düşük
18,5536
13:0618,5270
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0990
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6500
|
18,7084
En Düşük
18,5237
13:061.021,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,05
|Açılış
|: 1.021,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,06
|
1.024,45
En Düşük
1.017,49
BIST En Aktif Hisseler13:04
|ERCB
|114,40
|57.801.112
|% 10,00
|
|SMRTG
|102,30
|56.047.613
|% 10,00
|
|MIATK
|98,10
|68.876.053
|% 9,98
|
|BAKAB
|45,94
|27.254.583
|% 9,96
|
|GLRYH
|5,19
|24.256.281
|% 9,96
|
|SNGYO
|4,70
|11.698.530
|% -9,96
|
|ARASE
|176,90
|152.357.996
|% -9,74
|
|GOLTS
|121,00
|118.117.368
|% -8,61
|
|KLMSN
|16,94
|65.333.475
|% -7,93
|
|SNKRN
|19,73
|292.813
|% -7,54
|
|THYAO
|112,90
|3.741.611.979
|% 1,53
|
|TCELL
|32,34
|2.205.928.581
|% 0,62
|
|ODAS
|9,77
|1.892.626.805
|% -0,20
|
|EREGL
|34,78
|1.801.935.715
|% 0,17
|
|ASELS
|37,98
|1.762.515.651
|% 0,64
|
|EKGYO
|5,10
|1.094.348.853
|% 0,79
|
|ODAS
|9,77
|1.892.626.805
|% -0,20
|
|TTKOM
|14,50
|1.616.257.469
|% 4,47
|
|PETKM
|14,49
|1.590.193.523
|% 2,48
|
|DOHOL
|6,35
|600.897.284
|% 2,09
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6030
|18,6126
|% 0,13
|
|Euro
|18,5321
|18,5358
|% -0,48
|
|Sterlin
|21,0961
|21,2019
|% 0,37
|
|Frank
|18,7630
|18,8760
|% -0,07
|
|Riyal
|4,9312
|4,9559
|% 0,13
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.706
|0,92
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|3,25
|
|Cumhuriyet
|6.776
|6.879
|-17,00
|
|Tam
|6.813
|6.861
|1,00
|
|Yarım
|3.320
|3.354
|0,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.677
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,03
|21,06
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,60
|12,62
|0,06
|
|B. Petrol
|92,44
|92,44
|-0,21
|