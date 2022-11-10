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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu

10.11.2022 11:39
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu


***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )

Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu

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Yatırımcı Bilgi Formu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079154


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BIST USD EURO ALTIN
13:064.435
Değişim :  1,69% |  73,89
Açılış :  4.368  
Önceki Kapanış :  4.361  
En Yüksek
4.435 En Düşük
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:04
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ERCB 114,40 57.801.112 % 10,00  
SMRTG 102,30 56.047.613 % 10,00  
MIATK 98,10 68.876.053 % 9,98  
BAKAB 45,94 27.254.583 % 9,96  
GLRYH 5,19 24.256.281 % 9,96  
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13:04 Alış Satış %  
Dolar 18,6030 18,6126 % 0,13  
Euro 18,5321 18,5358 % -0,48  
Sterlin 21,0961 21,2019 % 0,37  
Frank 18,7630 18,8760 % -0,07  
Riyal 4,9312 4,9559 % 0,13  
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13:04 Alış Satış %  
Altın Ons 1.705 1.706 0,92  
Altın Gr. 1.021 1.021 3,25  
Cumhuriyet 6.776 6.879 -17,00  
Tam 6.813 6.861 1,00  
Yarım 3.320 3.354 0,00  
Çeyrek 1.665 1.677 1,00  
Gümüş.Ons 21,03 21,06 0,02  
Gümüş Gr. 12,60 12,62 0,06  
B. Petrol 92,44 92,44 -0,21  
Seans Raporu 13:04
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