***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
16.12.2022 15:57
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087986
BIST
15:475.240
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 51,15
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.176
15:4718,6529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0093
|Açılış
|: 18,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
15:4719,8154
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0066
|Açılış
|: 19,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9123
En Düşük
19,7888
15:471.069,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 4,09
|Açılış
|: 1.069,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.070,54
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler15:47
|BRKSN
|25,30
|8.658.290
|% 10,00
|
|ARASE
|255,20
|25.219.885
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|1.623.454
|% 9,99
|
|HALKB
|14,24
|2.639.484.876
|% 9,96
|
|SANEL
|14,68
|5.518.354
|% 9,96
|
|VKING
|20,88
|3.665.921
|% -10,00
|
|RALYH
|39,34
|164.222.620
|% -9,98
|
|IDGYO
|4,41
|8.178.813
|% -9,82
|
|EUREN
|14,40
|818.758.401
|% -9,55
|
|ALFAS
|292,10
|270.014.209
|% -8,58
|
|VAKBN
|12,35
|4.864.797.389
|% 7,67
|
|THYAO
|141,40
|4.561.368.978
|% 0,93
|
|YKBNK
|12,00
|4.377.909.484
|% 1,35
|
|AKBNK
|19,11
|3.785.285.838
|% 3,30
|
|EKGYO
|8,11
|3.674.790.267
|% 2,92
|
|EKGYO
|8,11
|3.674.790.267
|% 2,92
|
|VAKBN
|12,35
|4.864.797.389
|% 7,67
|
|SKBNK
|3,17
|1.202.525.474
|% 8,93
|
|YKBNK
|12,00
|4.377.909.484
|% 1,35
|
|TSKB
|4,92
|1.319.175.118
|% 6,03
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6453
|18,6529
|% 0,05
|
|Euro
|19,8074
|19,8154
|% -0,03
|
|Sterlin
|22,6531
|22,7668
|% 0,08
|
|Frank
|19,9638
|20,0841
|% -0,16
|
|Riyal
|4,9430
|4,9678
|% 0,01
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.784
|6,24
|
|Altın Gr.
|1.069
|1.069
|3,67
|
|Cumhuriyet
|7.185
|7.294
|16,00
|
|Tam
|7.224
|7.272
|14,00
|
|Yarım
|3.498
|3.555
|7,00
|
|Çeyrek
|1.755
|1.777
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,87
|22,89
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|13,68
|13,70
|-0,15
|
|B. Petrol
|79,26
|79,26
|-1,95
|
Seans Raporu
15:47
daha fazla
-
16:02INVEO
Yüzde 9.95 oranında artışla 34.48 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 803, 932 adet işlem
-
16:00XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 41, 17 artarak (% 0.74 ) 5, 612
-
16:00XU100
Endeks 5, 234 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 88 üstünde . İşlem hacmi 79, 027.00 milyon TL de
-
16:00OZGYO
Yüzde 4.41 oranında artışla 5.21 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 940, 477 adet işlem
-
15:59ATEKS
Yüzde 7.73 oranında artışla 119.90 lira fiyatla işlem gören hissede 390, 525 adet işlem