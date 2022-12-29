***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
29.12.2022 14:40
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091135
BIST
14:505.429
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 83,49
|Açılış
|: 5.348
|
|Önceki Kapanış
|: 5.346
|
5.448
En Düşük
5.332
14:5018,7225
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0121
|Açılış
|: 18,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,7414
En Düşük
18,6762
14:5019,9556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0990
|Açılış
|: 20,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9824
En Düşük
19,8499
14:501.087,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,50
|Açılış
|: 1.087,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,82
|
1.090,65
En Düşük
1.083,23
BIST En Aktif Hisseler14:48
|TERA
|17,71
|955.189
|% 10,00
|
|DIRIT
|5,73
|948.687
|% 9,98
|
|ARCLK
|115,80
|546.585.639
|% 9,97
|
|CELHA
|36,84
|15.870.016
|% 9,97
|
|DOGUB
|10,71
|10.303.292
|% 9,96
|
|UMPAS
|6,73
|652.426
|% -9,91
|
|PLTUR
|16,12
|1.158.734.097
|% -7,14
|
|ULUFA
|11,90
|93.868.841
|% -7,03
|
|BALAT
|21,00
|1.955.187
|% -4,98
|
|HUBVC
|6,94
|66.023.284
|% -4,93
|
|KOZAL
|578,10
|5.375.318.348
|% -3,12
|
|THYAO
|141,50
|4.131.508.408
|% 1,00
|
|ENKAI
|34,38
|3.382.500.600
|% 7,84
|
|PETKM
|19,79
|2.852.453.118
|% 3,94
|
|SISE
|42,36
|2.588.308.168
|% 1,63
|
|EKGYO
|8,43
|2.406.484.921
|% 3,31
|
|PETKM
|19,79
|2.852.453.118
|% 3,94
|
|YKBNK
|11,91
|1.728.830.638
|% 2,76
|
|KRDMD
|18,12
|2.256.241.448
|% 3,25
|
|TSKB
|4,34
|485.134.761
|% 1,88
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7131
|18,7249
|% 0,08
|
|Euro
|19,9193
|19,9409
|% 0,42
|
|Sterlin
|22,4575
|22,5701
|% 0,16
|
|Frank
|20,1589
|20,2803
|% 0,51
|
|Riyal
|4,9613
|4,9862
|% -0,01
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|3,11
|
|Altın Gr.
|1.086
|1.086
|0,44
|
|Cumhuriyet
|7.310
|7.420
|13,00
|
|Tam
|7.344
|7.396
|6,00
|
|Yarım
|3.557
|3.615
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.784
|1.807
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,90
|23,94
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|14,31
|14,33
|0,18
|
|B. Petrol
|83,04
|83,04
|-0,95
|
Seans Raporu
14:48
daha fazla
-
15:03DOGUB
Yüzde 9.96 oranında artışla 10.71 lira fiyatla işlem gören hissede 986, 720 adet işlem
-
15:01ORMA
Yüzde 5.15 oranında artışla 71.50 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 359 adet işlem
-
15:00GOZDE
Yüzde 7.25 oranında artışla 21.00 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 432, 451 adet işlem
-
14:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 67, 73 artarak (% 1.43 ) 4, 793
-
14:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOGUB, RYGYO, DIRIT, CELHA, TERA, SAMAT, BRMEN, RYSAS