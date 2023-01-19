***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
19.01.2023 15:32
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103174
BIST
15:315.415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 30,73
|Açılış
|: 5.371
|
|Önceki Kapanış
|: 5.384
|
5.453
En Düşük
5.349
15:3118,8009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0015
|Açılış
|: 19,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0520
|
18,8091
En Düşük
18,7301
15:3120,3539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0663
|Açılış
|: 20,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6700
|
20,3796
En Düşük
20,2399
15:311.153,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 3,34
|Açılış
|: 1.153,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150,62
|
1.158,48
En Düşük
1.147,12
BIST En Aktif Hisseler15:31
|SDTTR
|100,20
|179.980.106
|% 9,99
|
|TNZTP
|16,31
|114.681.121
|% 9,98
|
|SOKE
|13,25
|18.266.463
|% 9,96
|
|ONCSM
|54,70
|2.436.830
|% 9,93
|
|AZTEK
|26,72
|57.790.019
|% 7,14
|
|KLSYN
|3,45
|33.757.600
|% -4,17
|
|PRDGS
|9,97
|373.773.239
|% -3,39
|
|TERA
|24,18
|12.958.621
|% -3,28
|
|BARMA
|102,50
|47.366.690
|% -3,12
|
|KUVVA
|47,50
|2.807.013
|% -3,06
|
|AHGAZ
|94,50
|501.398.126
|% 5,23
|
|PRDGS
|9,97
|373.773.239
|% -3,39
|
|EYGYO
|18,49
|269.948.183
|% 4,70
|
|PLTUR
|14,05
|209.131.581
|% 4,15
|
|ALFAS
|262,00
|208.154.646
|% -1,87
|
|PRDGS
|9,97
|373.773.239
|% -3,39
|
|PLTUR
|14,05
|209.131.581
|% 4,15
|
|EYGYO
|18,49
|269.948.183
|% 4,70
|
|SEGYO
|2,42
|32.324.997
|% -2,42
|
|KLSYN
|3,45
|33.757.600
|% -4,17
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7931
|18,8009
|% 0,01
|
|Euro
|20,3421
|20,3539
|% 0,33
|
|Sterlin
|23,1335
|23,2495
|% 0,05
|
|Frank
|20,4376
|20,5607
|% 0,10
|
|Riyal
|4,9890
|5,0140
|% 0,02
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.911
|7,37
|
|Altın Gr.
|1.153
|1.154
|2,93
|
|Cumhuriyet
|7.798
|7.916
|-41,00
|
|Tam
|7.832
|7.886
|7,00
|
|Yarım
|3.816
|3.859
|3,00
|
|Çeyrek
|1.914
|1.929
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,42
|23,46
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|14,14
|14,17
|-0,02
|
|B. Petrol
|84,58
|84,58
|-0,40
|
Seans Raporu
15:31
daha fazla
-
15:46GSDDE
Yüzde 8.22 oranında artışla 8.82 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 674, 323 adet işlem
-
15:45OZSUB
Yüzde 5.93 oranında artışla 18.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 799, 566 adet işlem
-
15:44XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 34, 3 artarak (% 0.72 ) 4, 830
-
15:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SOKE, VKING, IDGYO, VBTYZ, YESIL, TNZTP, ETYAT, ONCSM, SDTTR
-
15:44
IDGYO, ISFIN, GSDDE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında