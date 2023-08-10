***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
10.08.2023 14:51
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183500
BIST
'
15:187.715
En Düşük
|Değişim
|: 1,51%
|| 114,59
|Açılış
|: 7.652
|
|Önceki Kapanış
|: 7.601
|
7.647
En Yüksek
7.766
15:1827,0658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0757
|Açılış
|: 27,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,0658
En Düşük
26,4619
15:1829,9524
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,3204
|Açılış
|: 29,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7500
|
29,9524
En Düşük
28,7774
15:181.672,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 9,66
|Açılış
|: 1.672,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.662,47
|
1.672,18
En Düşük
1.630,15
BIST En Aktif Hisseler15:18
|GLRYH
|11,44
|100.927.895
|% 10,00
|
|TRCAS
|18,70
|169.483.703
|% 10,00
|
|OYLUM
|6,49
|13.288.327
|% 10,00
|
|ORGE
|38,50
|177.443.587
|% 10,00
|
|TETMT
|895,40
|10.088.111
|% 10,00
|
|CASA
|99,00
|9.651.423
|% -10,00
|
|PRZMA
|30,94
|7.326.449
|% -9,95
|
|DERIM
|16,18
|85.604.578
|% -9,76
|
|BSOKE
|4,03
|95.979.777
|% -9,64
|
|VERTU
|35,38
|172.358.221
|% -9,51
|
|THYAO
|264,50
|9.189.018.824
|% 1,73
|
|YKBNK
|16,62
|8.880.839.169
|% 3,62
|
|ISCTR
|18,32
|8.744.006.599
|% 3,91
|
|AKBNK
|32,72
|7.518.777.975
|% 5,68
|
|ASTOR
|120,40
|5.063.303.073
|% 2,82
|
|YKBNK
|16,62
|8.880.839.169
|% 3,62
|
|ISCTR
|18,32
|8.744.006.599
|% 3,91
|
|SKBNK
|3,65
|1.414.588.226
|% 6,73
|
|AKBNK
|32,72
|7.518.777.975
|% 5,68
|
|VAKBN
|13,43
|3.066.154.039
|% 1,44
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0098
|27,0658
|% 0,28
|
|Euro
|29,8590
|29,9524
|% 1,08
|
|Sterlin
|34,4217
|34,5943
|% 0,53
|
|Frank
|30,8490
|31,0348
|% 0,61
|
|Riyal
|7,1859
|7,2220
|% 0,14
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.922
|8,14
|
|Altın Gr.
|1.671
|1.671
|9,00
|
|Cumhuriyet
|11.386
|11.558
|-28,00
|
|Tam
|11.137
|11.215
|0,00
|
|Yarım
|5.577
|5.633
|0,00
|
|Çeyrek
|2.789
|2.817
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,75
|22,79
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|19,81
|19,84
|0,15
|
|B. Petrol
|87,19
|87,19
|-0,36
|
Seans Raporu
15:18
daha fazla
-
15:33BURVA
Yüzde 4.63 oranında artışla 65.60 lira fiyatla işlem gören hissede 615, 391 adet işlem
-
15:32COSMO
Yüzde 9.92 oranında artışla 101.90 lira fiyatla işlem gören hissede 162, 914 adet işlem
-
15:31
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, TCELL, SASA
-
15:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 114, 79 artarak (% 1.69 ) 6, 889
-
15:31
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ORGE, PRKAB, KIMMR, BVSAN, FORTE, BRKSN, KLSER, SDTTR, TETMT, KENT