***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
10.08.2023 14:52
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183506
BIST
'
15:197.708
En Düşük
|Değişim
|: 1,42%
|| 107,73
|Açılış
|: 7.652
|
|Önceki Kapanış
|: 7.601
|
7.647
En Yüksek
7.766
15:1927,0386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0485
|Açılış
|: 27,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,0436
En Düşük
26,4619
15:1929,8975
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,2655
|Açılış
|: 29,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7500
|
29,9427
En Düşük
28,7774
15:191.671,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 8,64
|Açılış
|: 1.672,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.662,47
|
1.672,18
En Düşük
1.630,15
BIST En Aktif Hisseler15:19
|TETMT
|895,40
|10.277.040
|% 10,00
|
|TRCAS
|18,70
|170.089.545
|% 10,00
|
|ORGE
|38,50
|178.085.729
|% 10,00
|
|OYLUM
|6,49
|13.288.327
|% 10,00
|
|ISATR
|427.899,00
|427.899
|% 10,00
|
|CASA
|99,00
|9.651.423
|% -10,00
|
|PRZMA
|30,94
|7.326.449
|% -9,95
|
|VERTU
|35,26
|173.383.243
|% -9,82
|
|DERIM
|16,17
|86.260.563
|% -9,82
|
|BSOKE
|4,03
|97.380.684
|% -9,64
|
|THYAO
|264,20
|9.249.844.644
|% 1,62
|
|YKBNK
|16,56
|8.973.046.389
|% 3,24
|
|ISCTR
|18,28
|8.877.044.077
|% 3,69
|
|AKBNK
|32,56
|7.599.814.120
|% 5,17
|
|ASTOR
|119,90
|5.142.539.862
|% 2,39
|
|YKBNK
|16,56
|8.973.046.389
|% 3,24
|
|ISCTR
|18,28
|8.877.044.077
|% 3,69
|
|SKBNK
|3,66
|1.427.318.706
|% 7,02
|
|AKBNK
|32,56
|7.599.814.120
|% 5,17
|
|VAKBN
|13,43
|3.091.356.452
|% 1,44
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0336
|27,0386
|% 0,18
|
|Euro
|29,8659
|29,8975
|% 0,90
|
|Sterlin
|34,4233
|34,5959
|% 0,53
|
|Frank
|30,8510
|31,0368
|% 0,62
|
|Riyal
|7,1845
|7,2206
|% 0,12
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.929
|14,25
|
|Altın Gr.
|1.672
|1.672
|9,66
|
|Cumhuriyet
|11.386
|11.558
|-28,00
|
|Tam
|11.141
|11.218
|3,00
|
|Yarım
|5.579
|5.635
|2,00
|
|Çeyrek
|2.789
|2.818
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,77
|22,80
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|19,79
|19,82
|0,13
|
|B. Petrol
|87,31
|87,31
|-0,24
|