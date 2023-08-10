***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
10.08.2023 14:52
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183510
BIST
'
15:197.710
En Düşük
|Değişim
|: 1,44%
|| 109,50
|Açılış
|: 7.652
|
|Önceki Kapanış
|: 7.601
|
7.647
En Yüksek
7.766
15:1927,0416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0515
|Açılış
|: 27,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,0436
En Düşük
26,4619
15:1929,9276
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,2956
|Açılış
|: 29,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7500
|
29,9427
En Düşük
28,7774
15:191.672,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 9,66
|Açılış
|: 1.672,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.662,47
|
1.672,18
En Düşük
1.630,15
BIST En Aktif Hisseler15:19
|TRCAS
|18,70
|170.089.545
|% 10,00
|
|ORGE
|38,50
|178.085.729
|% 10,00
|
|OYLUM
|6,49
|13.288.327
|% 10,00
|
|TETMT
|895,40
|10.088.111
|% 10,00
|
|KENT
|248,70
|5.210.514
|% 10,00
|
|CASA
|99,00
|9.651.423
|% -10,00
|
|PRZMA
|30,94
|7.326.449
|% -9,95
|
|DERIM
|16,16
|86.224.713
|% -9,87
|
|VERTU
|35,30
|173.212.656
|% -9,72
|
|BSOKE
|4,03
|97.290.242
|% -9,64
|
|THYAO
|264,20
|9.236.967.135
|% 1,62
|
|YKBNK
|16,61
|8.951.568.674
|% 3,55
|
|ISCTR
|18,32
|8.839.376.565
|% 3,91
|
|AKBNK
|32,70
|7.570.903.744
|% 5,62
|
|ASTOR
|120,00
|5.129.394.042
|% 2,48
|
|YKBNK
|16,61
|8.951.568.674
|% 3,55
|
|ISCTR
|18,32
|8.839.376.565
|% 3,91
|
|SKBNK
|3,67
|1.423.446.801
|% 7,31
|
|AKBNK
|32,70
|7.570.903.744
|% 5,62
|
|VAKBN
|13,49
|3.086.419.871
|% 1,89
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0320
|27,0416
|% 0,19
|
|Euro
|29,8880
|29,9276
|% 1,00
|
|Sterlin
|34,4217
|34,5943
|% 0,53
|
|Frank
|30,8490
|31,0348
|% 0,61
|
|Riyal
|7,1859
|7,2220
|% 0,14
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.923
|8,52
|
|Altın Gr.
|1.671
|1.671
|8,52
|
|Cumhuriyet
|11.390
|11.562
|-24,00
|
|Tam
|11.139
|11.215
|0,00
|
|Yarım
|5.578
|5.633
|0,00
|
|Çeyrek
|2.789
|2.817
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,79
|22,81
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|19,81
|19,83
|0,14
|
|B. Petrol
|87,08
|87,08
|-0,47
|