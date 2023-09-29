***KCSIS*** KOÇ SİSTEM BİLGİ VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme
29.09.2023 12:09
***KCSIS*** KOÇ SİSTEM BİLGİ VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.09.2023
Açıklamalar
Şirket esas sözleşmesidir
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
1-29. Maddeler Arası Değişiklik Yapılmıştır. 26/03/2013 01/04/2013 8290
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198129
BIST
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13:338.314
En Düşük
|Değişim
|: 1,16%
|| 95,68
|Açılış
|: 8.239
|
|Önceki Kapanış
|: 8.219
|
8.239
En Yüksek
8.346
13:3327,4184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1043
|Açılış
|: 27,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3950
|
27,6607
En Düşük
27,3482
13:3329,1329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1045
|Açılış
|: 29,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,3008
En Düşük
28,8998
13:331.650,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 8,43
|Açılış
|: 1.650,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.642,42
|
1.658,62
En Düşük
1.637,86
BIST En Aktif Hisseler13:31
|ISYAT
|11,66
|65.196.691
|% 10,00
|
|ISKUR
|3.795.000,00
|11.385.000
|% 10,00
|
|TARKM
|407,50
|357.557.194
|% 9,99
|
|OYAYO
|33,26
|106.550.175
|% 9,99
|
|ALCAR
|1.178,70
|210.617.502
|% 9,99
|
|ISBTR
|346.163,90
|2.769.311
|% -10,00
|
|EUYO
|16,02
|7.111.643
|% -10,00
|
|MIATK
|518,90
|201.419.337
|% -9,99
|
|IHYAY
|1,94
|81.369.652
|% -9,77
|
|YONGA
|57,05
|667.533
|% -7,98
|
|THYAO
|247,30
|7.797.099.314
|% 1,69
|
|TUPRS
|159,70
|4.236.355.749
|% 2,06
|
|YKBNK
|18,21
|3.404.884.606
|% 3,82
|
|ISCTR
|26,06
|2.449.055.098
|% 2,52
|
|GARAN
|53,50
|2.405.640.600
|% 4,70
|
|YKBNK
|18,21
|3.404.884.606
|% 3,82
|
|ZOREN
|5,28
|818.214.538
|% 1,73
|
|ODAS
|13,46
|1.684.017.052
|% 0,67
|
|EKGYO
|8,03
|983.663.003
|% 0,12
|
|REEDR
|17,52
|2.038.201.239
|% 6,50
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4115
|27,4175
|% 0,38
|
|Euro
|29,1173
|29,1361
|% 0,37
|
|Sterlin
|33,5095
|33,6776
|% 0,57
|
|Frank
|29,9655
|30,1460
|% 0,51
|
|Riyal
|7,2882
|7,3247
|% 0,11
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.873
|8,06
|
|Altın Gr.
|1.651
|1.651
|8,86
|
|Cumhuriyet
|11.218
|11.387
|-20,00
|
|Tam
|10.985
|11.079
|-9,00
|
|Yarım
|5.510
|5.563
|-4,00
|
|Çeyrek
|2.746
|2.781
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,07
|23,09
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|20,33
|20,35
|0,42
|
|B. Petrol
|93,71
|93,71
|0,61
|