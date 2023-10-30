***KCSIS*** KOÇ SİSTEM BİLGİ VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***KCSIS*** KOÇ SİSTEM BİLGİ VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi11/10/2023Genel Kurul Toplantı TürüOlağanüstü (Extraordinary)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap DönemiTarih30/10/2023Saati10:30AdresiKuzguncuk Mahallesi Azizbey Sokak N1 Üsküdar / İstanbulGündemAşağıda sunulmuştur.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularAlınan kararları içeren toplantı tutanağı ektedir.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarKOÇ SİSTEM BİLGİ VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.'NİN30/10/2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISININ GÜNDEMİ1. Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi,2. Yönetim Kurulu'nun, 328.364.271,58-TL emisyon primi olmak üzere sermayesinin 11.648.369,05-TL'den 1.635. 728,42-TL nakdi artırım ile 13.284.097,47-TL'ye yükseltilmesine ve bu doğrultuda Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin değişikliği hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi,3. Dilek ve Görüşler.Şirketimizin bugün yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında sermayesinin13.284.097,47-TL'ye çıkartılması pay sahiplerimizce onaylanmış olup, genel kurul tutanağı ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211794BIST