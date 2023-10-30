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***KCSIS*** KOÇ SİSTEM BİLGİ VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

30.10.2023 18:23
***KCSIS*** KOÇ SİSTEM BİLGİ VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi


***KCSIS*** KOÇ SİSTEM BİLGİ VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
11/10/2023
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
-
Tarih
30/10/2023
Saati
10:30
Adresi
Kuzguncuk Mahallesi Azizbey Sokak N1 Üsküdar / İstanbul
Gündem
Aşağıda sunulmuştur.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Alınan kararları içeren toplantı tutanağı ektedir.
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar

         KOÇ SİSTEM BİLGİ VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.'NİN
30/10/2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISININ GÜNDEMİ
1.           Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi,
2.           Yönetim Kurulu'nun, 328.364.271,58-TL emisyon primi olmak üzere sermayesinin 11.648.369,05-TL'den 1.635. 728,42-TL nakdi artırım ile 13.284.097,47-TL'ye yükseltilmesine ve bu doğrultuda Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin değişikliği hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi,
3.           Dilek ve Görüşler.
Şirketimizin bugün yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında sermayesinin 
13.284.097,47-TL
'ye çıkartılması pay sahiplerimizce onaylanmış olup, genel kurul tutanağı ektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211794


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Tam 11.941 12.058 10,00  
Yarım 5.989 6.054 5,00  
Çeyrek 2.985 3.027 3,00  
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