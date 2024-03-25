***KCSIS*** KOÇ SİSTEM BİLGİ VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***KCSIS*** KOÇ SİSTEM BİLGİ VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08032024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi19/02/2024Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2023Tarih25/03/2024Saati11:00AdresiKuzguncuk Mahallesi Azizbey Sokak, N1 Üsküdar/İstanbulGündem08.03.2024 tarihli özel durum açıklamasında belirtilmiş olan Olağan Genel Kurul gündemleriGenel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarKoç Sistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin 25.03.2024 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulu'na ilişkin toplantı tutanağı ekte sunulmaktadır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262239BIST