***KCSIS*** KOÇ SİSTEM BİLGİ VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
25.03.2024 18:55
***KCSIS*** KOÇ SİSTEM BİLGİ VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08032024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
19/02/2024
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2023
Tarih
25/03/2024
Saati
11:00
Adresi
Kuzguncuk Mahallesi Azizbey Sokak, N1 Üsküdar/İstanbul
Gündem
08.03.2024 tarihli özel durum açıklamasında belirtilmiş olan Olağan Genel Kurul gündemleri
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
Koç Sistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin 25.03.2024 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulu'na ilişkin toplantı tutanağı ekte sunulmaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262239
BIST