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***KCSIS*** KOÇ SİSTEM BİLGİ VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Belgesi

29.09.2023 12:25
***KCSIS*** KOÇ SİSTEM BİLGİ VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Belgesi


***KCSIS*** KOÇ SİSTEM BİLGİ VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.09.2023
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yurtiçinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak/nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle satılmak üzere, 1 yılık dönem içerisinde bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilecek toplam 500.000.000 Türk Lirası tutarına kadar tahvil ya da finansman bonosu ihraç edilmesine ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.09.2023 tarih ve 55/1157 sayılı kararı ile onaylanmış olup, söz konusu ihraca ilişkin İhraç Belgesi ve İhraç Belgesi Eki ekte yer almaktadır. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198133


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Tam 10.984 11.078 -10,00  
Yarım 5.509 5.562 -5,00  
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