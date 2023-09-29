***KCSIS*** KOÇ SİSTEM BİLGİ VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Belgesi
29.09.2023 12:25
***KCSIS*** KOÇ SİSTEM BİLGİ VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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29.09.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yurtiçinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak/nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle satılmak üzere, 1 yılık dönem içerisinde bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilecek toplam 500.000.000 Türk Lirası tutarına kadar tahvil ya da finansman bonosu ihraç edilmesine ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.09.2023 tarih ve 55/1157 sayılı kararı ile onaylanmış olup, söz konusu ihraca ilişkin İhraç Belgesi ve İhraç Belgesi Eki ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198133
BIST
'
13:338.314
En Düşük
|Değişim
|: 1,16%
|| 95,50
|Açılış
|: 8.239
|
|Önceki Kapanış
|: 8.219
|
8.239
En Yüksek
8.346
13:3327,4175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1034
|Açılış
|: 27,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3950
|
27,6607
En Düşük
27,3482
13:3329,1361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,1077
|Açılış
|: 29,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,3008
En Düşük
28,8998
13:331.650,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 8,43
|Açılış
|: 1.650,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.642,42
|
1.658,62
En Düşük
1.637,86
BIST En Aktif Hisseler13:33
|ISYAT
|11,66
|65.196.691
|% 10,00
|
|ISKUR
|3.795.000,00
|11.385.000
|% 10,00
|
|TARKM
|407,50
|357.557.194
|% 9,99
|
|OYAYO
|33,26
|106.550.175
|% 9,99
|
|ALCAR
|1.178,70
|210.617.502
|% 9,99
|
|ISBTR
|346.163,90
|2.769.311
|% -10,00
|
|EUYO
|16,02
|7.111.643
|% -10,00
|
|MIATK
|518,90
|201.419.337
|% -9,99
|
|IHYAY
|1,94
|81.369.652
|% -9,77
|
|YONGA
|57,05
|667.533
|% -7,98
|
|THYAO
|247,30
|7.797.099.314
|% 1,69
|
|TUPRS
|159,70
|4.236.355.749
|% 2,06
|
|YKBNK
|18,21
|3.404.884.606
|% 3,82
|
|AKBNK
|33,16
|2.685.780.847
|% 3,50
|
|ISCTR
|26,06
|2.449.055.098
|% 2,52
|
|YKBNK
|18,21
|3.404.884.606
|% 3,82
|
|ZOREN
|5,28
|818.214.538
|% 1,73
|
|ODAS
|13,46
|1.684.017.052
|% 0,67
|
|EKGYO
|8,03
|983.663.003
|% 0,12
|
|REEDR
|17,52
|2.038.201.239
|% 6,50
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4115
|27,4175
|% 0,38
|
|Euro
|29,1173
|29,1361
|% 0,37
|
|Sterlin
|33,5221
|33,6903
|% 0,61
|
|Frank
|29,9646
|30,1451
|% 0,50
|
|Riyal
|7,2879
|7,3245
|% 0,11
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.873
|8,36
|
|Altın Gr.
|1.651
|1.651
|8,57
|
|Cumhuriyet
|11.218
|11.387
|-20,00
|
|Tam
|10.984
|11.078
|-10,00
|
|Yarım
|5.509
|5.562
|-5,00
|
|Çeyrek
|2.746
|2.781
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,06
|23,08
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|20,31
|20,33
|0,40
|
|B. Petrol
|93,69
|93,69
|0,59
|