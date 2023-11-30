***KCSIS*** KOÇ SİSTEM BİLGİ VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
30.11.2023 19:08
***KCSIS*** KOÇ SİSTEM BİLGİ VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin Bildirim Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 30.11.2023
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) VII-128.8 Borçlanma Araçları Tebliğ hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak ve halka arza yol açmayacak şekilde Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili pazarında işlem görmek üzere 1 yıllık dönem içerisinde çeşitli tertip ve vadelerde bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilecek toplam 1.000.000.000 Türk Lirası tutarına kadar Türk Lirası cinsinden piyasa koşullarına bağlı olarak belirlenecek esaslar çerçevesinde tahvil yada finansman bonosu ihraç edilmesine ve bu kapsamda SPK'ya başvuru yapılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221366
BIST