***KCSIS*** KOÇ SİSTEM BİLGİ VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
14.12.2023 07:41
***KCSIS*** KOÇ SİSTEM BİLGİ VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 13.12.2023 tarihinde SPK başvurusu gerçekleşmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 30.11.2023
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 13.12.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimiz 30.11.2023 tarihli Yönetim Kurulunda alınan karara istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuru 13.12.2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225650
BIST
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10:387.619
En Düşük
|Değişim
|: 1,20%
|| 90,05
|Açılış
|: 7.623
|
|Önceki Kapanış
|: 7.529
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7.605
En Yüksek
7.652
10:3829,0445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0682
|Açılış
|: 29,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0600
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29,0530
En Düşük
28,9294
10:3831,7214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,1713
|Açılış
|: 31,4000
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|Önceki Kapanış
|: 31,3000
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31,7489
En Düşük
31,4821
10:381.896,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 12,14
|Açılış
|: 1.896,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.883,92
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1.902,46
En Düşük
1.881,99
BIST En Aktif Hisseler10:38
|EDIP
|22,58
|71.053.064
|% 9,61
|
|FONET
|7,18
|20.595.426
|% 6,69
|
|VAKKO
|76,00
|19.905.190
|% 6,29
|
|KONKA
|46,70
|53.364.174
|% 6,14
|
|ERSU
|8,59
|1.079.444
|% 5,79
|
|SAMAT
|55,10
|6.553.594
|% -9,97
|
|BEGYO
|3,95
|89.831.733
|% -9,82
|
|OTTO
|320,50
|30.768
|% -6,97
|
|CATES
|70,70
|492.262.609
|% -6,05
|
|EMKEL
|15,72
|18.827.179
|% -4,79
|
|THYAO
|243,70
|1.172.694.175
|% 0,99
|
|AKBNK
|37,68
|810.533.341
|% 2,45
|
|YKBNK
|21,00
|640.405.405
|% 3,45
|
|ISCTR
|22,88
|634.176.902
|% 2,51
|
|EREGL
|38,42
|523.322.904
|% 1,75
|
|EKGYO
|7,06
|239.008.310
|% 1,44
|
|YKBNK
|21,00
|640.405.405
|% 3,45
|
|ISCTR
|22,88
|634.176.902
|% 2,51
|
|BEGYO
|3,95
|89.831.733
|% -9,82
|
|AKBNK
|37,68
|810.533.341
|% 2,45
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0408
|29,0445
|% 0,24
|
|Euro
|31,6745
|31,7214
|% 0,54
|
|Sterlin
|36,5456
|36,7289
|% 0,19
|
|Frank
|33,2108
|33,4109
|% 0,30
|
|Riyal
|7,7197
|7,7584
|% 0,25
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,80
|23,84
|% 0,66
|
|Platin
|938,30
|940,65
|% 0,66
|
|Paladyum
|995,71
|999,63
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|74,75
|74,75
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.029,52
|2.029,79
|% 0,66
|