***KCSIS*** KOÇ SİSTEM BİLGİ VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***KCSIS*** KOÇ SİSTEM BİLGİ VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 13.12.2023 tarihinde SPK başvurusu gerçekleşmiştir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 30.11.2023İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 13.12.2023Ek AçıklamalarŞirketimiz 30.11.2023 tarihli Yönetim Kurulunda alınan karara istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuru 13.12.2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225650BIST