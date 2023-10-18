***KCSIS*** KOÇ SİSTEM BİLGİ VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***KCSIS*** KOÇ SİSTEM BİLGİ VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.10.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.'nin 20.12.2022 tarihli kredi derecelendirme raporuna göre KoçSistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin kredi derecelendirme notu, Uzun Vadeli (Ulusal) (tr) AA görünüm stabil ve Kısa Vadeli (Ulusal) (tr) J1+ görünüm stabil olarak belirlenmiştir.Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207524BIST