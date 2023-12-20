***KCSIS*** KOÇ SİSTEM BİLGİ VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***KCSIS*** KOÇ SİSTEM BİLGİ VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.10.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.'nin 20.12.2023 tarihli kredi derecelendirme raporuna göre Koç Sistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin kredi derecelendirme notu, Uzun Vadeli Ulusal Kredi Rating Notu : AA (tr) / (Stabil Görünüm) ve Kısa Vadeli Ulusal Kredi Rating Notu : J1+ (tr) / (Stabil Görünüm) olarak belirlenmiştir.Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227562BIST