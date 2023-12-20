***KCSIS*** KOÇ SİSTEM BİLGİ VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
20.12.2023 21:14
***KCSIS*** KOÇ SİSTEM BİLGİ VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.10.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.'nin 20.12.2023 tarihli kredi derecelendirme raporuna göre Koç Sistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin kredi derecelendirme notu, Uzun Vadeli Ulusal Kredi Rating Notu : AA (tr) / (Stabil Görünüm) ve Kısa Vadeli Ulusal Kredi Rating Notu : J1+ (tr) / (Stabil Görünüm) olarak belirlenmiştir.
Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227562
BIST
'
18:057.663
En Düşük
|Değişim
|: -0,82%
|| -63,01
|Açılış
|: 7.717
|
|Önceki Kapanış
|: 7.726
|
7.615
En Yüksek
7.764
18:0529,1317
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0393
|Açılış
|: 29,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1100
|
29,1368
En Düşük
29,0102
18:0531,9043
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0573
|Açılış
|: 31,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,8500
|
32,2159
En Düşük
31,8630
18:051.902,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -6,05
|Açılış
|: 1.902,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.908,55
|
1.913,05
En Düşük
1.894,34
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SAMAT
|49,50
|84.329.001
|% 10,00
|
|QNBFL
|858,00
|12.519.824
|% 10,00
|
|ISGSY
|23,76
|58.460.860
|% 10,00
|
|DOFER
|26,64
|121.764.458
|% 9,99
|
|QNBFB
|283,75
|8.564.994
|% 9,98
|
|CATES
|46,80
|526.978.620
|% -10,00
|
|BINHO
|241,20
|182.845.474
|% -10,00
|
|PAPIL
|49,50
|59.981.195
|% -10,00
|
|ISBTR
|459.000,00
|4.590.000
|% -10,00
|
|SURGY
|35,68
|739.974.694
|% -9,99
|
|THYAO
|241,90
|6.231.328.864
|% -1,39
|
|ISCTR
|24,08
|3.841.098.661
|% 1,09
|
|AKBNK
|39,94
|3.755.098.721
|% 2,73
|
|YKBNK
|20,92
|3.451.968.118
|% 1,36
|
|TUPRS
|149,70
|3.232.122.879
|% 1,63
|
|BEGYO
|2,71
|595.337.787
|% -8,75
|
|YKBNK
|20,92
|3.451.968.118
|% 1,36
|
|ISCTR
|24,08
|3.841.098.661
|% 1,09
|
|EKGYO
|7,12
|968.644.047
|% 0,28
|
|ODAS
|8,65
|880.873.918
|% -3,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,1257
|29,1317
|% 0,14
|
|Euro
|31,8797
|31,9043
|% -0,18
|
|Sterlin
|36,7236
|36,9078
|% -0,51
|
|Frank
|33,6309
|33,8335
|% -0,11
|
|Riyal
|7,7425
|7,7813
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,25
|24,29
|% 0,66
|
|Platin
|966,23
|972,61
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.212,29
|1.216,82
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,70
|79,70
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.034,21
|2.034,53
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ULUFA
Yüzde -9.67 oranında düşüşle 8.59 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 780, 104 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 7, 654 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 93 altında . İşlem hacmi 55, 775.00 milyon TL de
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17:58SKYMD
Yüzde -8.59 oranında düşüşle 7.98 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 552, 435 adet işlem
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17:57BSOKE
Yüzde -5.06 oranında düşüşle 12.19 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 364, 740 adet işlem
-
17:56USAK
Yüzde -5.53 oranında düşüşle 10.43 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 067, 326 adet işlem