***KED*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
12.11.2021 18:13
***KED*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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İlgili Fonlar [KED]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonlarının unvanlarının 15/11/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir. Eski Fon Ünvanı Yeni Fon Ünvanı KEDKatılım Emeklilik ve Hayat A.Ş.Emlak Katılım Bankası Emeklilik Yatırım FonuKatılım Emeklilik ve Hayat A.Ş.Gençlere Yönelik Atak Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977468
BIST
18:051.639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 13,44
|Açılış
|: 1.631
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625
|
1.643
En Düşük
1.631
18:059,9607
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0574
|Açılış
|: 9,9430
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9230
|
9,9857
En Düşük
9,8824
18:0511,4178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0674
|Açılış
|: 11,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3700
|
11,4278
En Düşük
11,3199
18:05595,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 2,39
|Açılış
|: 595,65
|
|Önceki Kapanış
|: 593,26
|
596,65
En Düşük
588,41
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TACTR
|27,50
|2.503.500
|% 10,00
|
|PRKAB
|35,48
|227.833.705
|% 9,98
|
|DOBUR
|112,50
|46.070.213
|% 9,97
|
|OYLUM
|9,73
|41.265.148
|% 9,94
|
|HEDEF
|3,55
|52.968.749
|% 9,91
|
|KZBGY
|32,02
|45.663.956
|% -9,96
|
|BASGZ
|15,57
|262.164.730
|% -9,95
|
|ADESE
|1,22
|433.682.644
|% -9,63
|
|PENTA
|193,80
|15.210.498
|% -7,63
|
|ULUFA
|2,39
|100.955.731
|% -7,36
|
|PETKM
|7,65
|3.182.100.943
|% 0,00
|
|GARAN
|10,55
|1.918.332.683
|% -0,47
|
|THYAO
|17,79
|1.433.319.841
|% 0,40
|
|KRDMD
|7,50
|804.732.544
|% 1,08
|
|SISE
|9,57
|718.429.223
|% 1,06
|
|PETKM
|7,65
|3.182.100.943
|% 0,00
|
|ADESE
|1,22
|433.682.644
|% -9,63
|
|ODAS
|1,54
|516.498.360
|% 1,99
|
|SKBNK
|1,15
|277.203.439
|% 4,55
|
|YKBNK
|3,08
|633.725.706
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9549
|9,9607
|% 0,58
|
|Euro
|11,4061
|11,4178
|% 0,59
|
|Sterlin
|13,3151
|13,3819
|% 0,89
|
|Frank
|10,7644
|10,8293
|% 0,57
|
|Riyal
|2,6486
|2,6619
|% 0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|-2,85
|
|Altın Gr.
|596
|596
|2,54
|
|Cumhuriyet
|3.924
|3.983
|-9,00
|
|Tam
|3.906
|4.004
|-7,45
|
|Yarım
|1.888
|1.937
|-3,60
|
|Çeyrek
|947
|968
|-1,80
|
|Gümüş.Ons
|25,26
|25,29
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|8,06
|8,07
|0,04
|
|B. Petrol
|82,33
|82,33
|-0,54
|