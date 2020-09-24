***KENT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar
24.09.2020 14:43
***KENT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar )
Özet Bilgi Birincil Piyasa Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler KENT
İlgili Şirket Ünvanı KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
Birincil Piyasa Duyurusu_Kalan Paylar
Mevcut Sermaye (TL) 28.977.661
Ulaşılacak Sermaye (TL) 220.000.000
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) 191.022.339
Pay Grup Bilgileri Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
KENT, TRAKENTW91A2 1.229,912
Aracılık Yapan Aracı Kuruluş Adı Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Birincil Piyasa Başlangıç Tarihi 28.09.2020
Birincil Piyasa Bitiş Tarihi 29.09.2020
Satılacak Payların Satış Fiyatı Bir payın nominal değeri 1 TL olup nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa arz edilecektir.
Satılacak Payların Niteliği Kaydi Pay
Başvuru Şekli Paylardan almak isteyen tasarruf sahiplerinin Borsa üyelerine başvuruda bulunmaları gereklidir.
Payların Teslim Şekli Payların yatırımcılara teslimi Borsa İstanbul düzenlemeleri çerçevesinde yapılacaktır. Kalan payların halka arzında pay alan ortakların söz konusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 KENT-TR.pdf
EK: 2 KENT-ENG.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876458
BIST
15:581.118
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 15,67
|Açılış
|: 1.099
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.118
En Düşük
1.097
15:587,6449
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,0560
|Açılış
|: 7,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7360
|
7,7185
En Düşük
7,5565
15:588,9112
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0649
|Açılış
|: 8,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0226
En Düşük
8,8062
15:58455,37
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -6,26
|Açılış
|: 455,37
|
|Önceki Kapanış
|: 461,64
|
463,62
En Düşük
451,28
BIST En Aktif Hisseler15:58
|BRYAT
|148,50
|60.443.542
|% 10,00
|
|CRFSA
|23,98
|22.219.882
|% 10,00
|
|HURGZ
|2,20
|7.885.317
|% 10,00
|
|AKMGY
|70,40
|3.274.726
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|1.772.417
|% 10,00
|
|SONME
|16,74
|13.241.705
|% -10,00
|
|UTPYA
|10,80
|18.064.140
|% -10,00
|
|MEGAP
|11,34
|13.413.052
|% -10,00
|
|MEGAP
|11,34
|13.413.052
|% -10,00
|
|PKENT
|801,10
|301.963
|% -10,00
|
|GARAN
|6,98
|2.611.594.411
|% 6,08
|
|SISE
|6,82
|1.066.538.867
|% 0,44
|
|KRDMD
|3,28
|807.253.842
|% -0,30
|
|AKBNK
|4,98
|741.193.281
|% 4,62
|
|YKBNK
|2,11
|600.852.372
|% 4,46
|
|GARAN
|6,98
|2.611.594.411
|% 6,08
|
|YKBNK
|2,11
|600.852.372
|% 4,46
|
|KRDMD
|3,28
|807.253.842
|% -0,30
|
|ADESE
|2,40
|452.410.611
|% 3,90
|
|SKBNK
|1,58
|271.744.165
|% 2,60
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6402
|7,6449
|% -0,73
|
|Euro
|8,8964
|8,9112
|% -0,72
|
|Sterlin
|9,7033
|9,7520
|% -0,74
|
|Frank
|8,2079
|8,2573
|% -1,18
|
|Riyal
|2,0286
|2,0388
|% -0,94
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.853
|-11,11
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-5,51
|
|Cumhuriyet
|3.050
|3.080
|-47,00
|
|Tam
|3.025
|3.103
|-42,21
|
|Yarım
|1.462
|1.501
|-20,43
|
|Çeyrek
|733
|751
|-10,21
|
|Gümüş.Ons
|21,95
|21,99
|-0,80
|
|Gümüş Gr.
|5,42
|5,43
|-0,21
|
|B. Petrol
|41,56
|41,56
|-0,21
|
Seans Raporu
15:58
daha fazla
-
16:14XU100
Endeks 1, 118 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 42 üstünde . İşlem hacmi 15, 000.00 milyon TL de
-
16:14ACSEL
Yüzde 9.69 oranında artışla 14.72 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 175, 770 adet işlem
-
16:12ESCOM
Yüzde 6.33 oranında artışla 4.03 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 600, 639 adet işlem
-
16:11OYLUM
Yüzde 9.96 oranında artışla 6.07 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 660, 776 adet işlem
-
16:10ALCAR
Yüzde 9.99 oranında artışla 116.70 lira fiyatla işlem gören hissede 438, 678 adet işlem