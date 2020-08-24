***KENT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
24.08.2020 08:58
***KENT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KENT.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 16/09/2020)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870790
BIST
13:141.117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 7,12
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.110
|
1.118
En Düşük
1.108
13:147,3731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0369
|Açılış
|: 7,4130
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4020
|
7,3731
En Düşük
7,2756
13:148,7310
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,0921
|Açılış
|: 8,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6950
|
8,7310
En Düşük
8,5516
13:14461,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 3,51
|Açılış
|: 461,33
|
|Önceki Kapanış
|: 457,82
|
461,68
En Düşük
452,32
BIST En Aktif Hisseler13:14
|EMKEL
|3,30
|8.660.044
|% 10,00
|
|IZMDC
|17,82
|3.880.496
|% 10,00
|
|TKURU
|96,90
|2.971.832
|% 9,99
|
|CRDFA
|6,28
|5.010.783
|% 9,98
|
|KENT
|337,30
|1.895.289
|% 9,98
|
|BURVA
|53,30
|1.264.116
|% -9,97
|
|EGCYO
|0,92
|164.034
|% -7,07
|
|BURCE
|23,00
|1.131.232
|% -6,20
|
|DZGYO
|3,29
|3.441.151
|% -6,00
|
|ORMA
|9,00
|52.727
|% -5,26
|
|PETKM
|4,15
|1.556.667.815
|% -0,95
|
|TUPRS
|85,00
|765.935.883
|% 2,53
|
|GUSGR
|6,36
|587.218.224
|% 5,47
|
|ZOREN
|2,63
|346.143.636
|% 0,38
|
|GARAN
|7,06
|300.356.962
|% -0,28
|
|PETKM
|4,15
|1.556.667.815
|% -0,95
|
|EKGYO
|1,96
|293.734.377
|% 0,51
|
|ZOREN
|2,63
|346.143.636
|% 0,38
|
|GUSGR
|6,36
|587.218.224
|% 5,47
|
|GSRAY
|2,85
|258.731.573
|% 7,14
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3703
|7,3731
|% 0,50
|
|Euro
|8,7249
|8,7310
|% 1,07
|
|Sterlin
|9,6333
|9,6816
|% 0,61
|
|Frank
|8,0651
|8,1137
|% 0,63
|
|Riyal
|1,9579
|1,9677
|% 0,40
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.948
|7,13
|
|Altın Gr.
|461
|461
|3,45
|
|Cumhuriyet
|3.071
|3.117
|-18,00
|
|Tam
|3.055
|3.133
|15,21
|
|Yarım
|1.477
|1.515
|7,36
|
|Çeyrek
|741
|758
|3,68
|
|Gümüş.Ons
|26,78
|26,82
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,02
|
|B. Petrol
|45,25
|45,25
|0,32
|