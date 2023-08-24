***KENT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
24.08.2023 18:32
***KENT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında KENT.E payı 25/08/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 22/09/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir iletim kanalları kısıtlanarak (internet emir yasağı ile) işlem görecektir. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı, brüt takas, emir paketi ve tek fiyat işlem yöntemi tedbirleri) internet emir yasağı tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder. SPK'nın 06/02/2023 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasasında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar tüm paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189415
BIST
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12:587.467
En Düşük
|Değişim
|: -0,34%
|| -25,40
|Açılış
|: 7.545
|
|Önceki Kapanış
|: 7.492
|
7.458
En Yüksek
7.585
12:5826,3556
En Yüksek
|Değişim
|: 2,26%
|| 0,5816
|Açılış
|: 26,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,3500
|
26,5410
En Düşük
25,6252
12:5828,4808
En Yüksek
|Değişim
|: 2,27%
|| 0,6334
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5500
|
28,6552
En Düşük
27,8188
12:581.632,47
En Yüksek
|Değişim
|: 3,02%
|| 47,82
|Açılış
|: 1.632,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584,65
|
1.635,97
En Düşük
1.576,81
BIST En Aktif Hisseler12:56
|ALFAS
|869,30
|1.094.201.418
|% 10,00
|
|ULAS
|14,19
|26.989.348
|% 10,00
|
|FONET
|18,29
|83.051.763
|% 9,98
|
|QNBFL
|343,90
|1.317.825
|% 9,98
|
|IZENR
|40,60
|2.764.998.797
|% 9,97
|
|OTTO
|245,70
|1.403.438
|% -10,00
|
|ADEL
|610,20
|17.482.230
|% -9,99
|
|EGEPO
|23,24
|8.228.959
|% -9,99
|
|EUKYO
|11,17
|8.100.551
|% -9,99
|
|KENT
|527,20
|2.178.390
|% -9,99
|
|DOAS
|291,40
|6.132.735.486
|% 2,25
|
|TTKOM
|26,94
|3.196.204.056
|% 5,40
|
|KLSER
|104,40
|3.008.647.084
|% -8,98
|
|AKBNK
|29,90
|2.940.904.127
|% -1,71
|
|THYAO
|229,80
|2.916.910.856
|% -0,30
|
|YKBNK
|16,52
|2.612.322.505
|% -1,96
|
|ISCTR
|17,74
|2.252.884.824
|% -1,44
|
|TTKOM
|26,94
|3.196.204.056
|% 5,40
|
|SKBNK
|3,99
|412.848.654
|% -1,97
|
|AKBNK
|29,90
|2.940.904.127
|% -1,71
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,3327
|26,3545
|% 2,25
|
|Euro
|28,3804
|28,4958
|% 2,33
|
|Sterlin
|33,2712
|33,4380
|% 3,01
|
|Frank
|29,8127
|29,9923
|% 2,96
|
|Riyal
|7,0508
|7,0862
|% 3,18
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|0,01
|
|Altın Gr.
|1.636
|1.636
|51,17
|
|Cumhuriyet
|11.227
|11.397
|140,00
|
|Tam
|10.982
|11.081
|-20,00
|
|Yarım
|5.508
|5.562
|-10,00
|
|Çeyrek
|2.746
|2.781
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,17
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|20,62
|20,64
|0,68
|
|B. Petrol
|84,50
|84,50
|1,14
|