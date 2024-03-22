***KENT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
22.03.2024 18:36
***KENT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında KENT.E payları 25/03/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 24/04/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir. Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261638
BIST
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18:059.112
En Düşük
|Değişim
|: -0,32%
|| -29,20
|Açılış
|: 9.162
|
|Önceki Kapanış
|: 9.141
|
9.081
En Yüksek
9.223
18:0532,0483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0231
|Açılış
|: 32,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7400
|
32,2123
En Düşük
31,8778
18:0534,7113
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,1647
|Açılış
|: 35,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,0445
En Düşük
34,5306
18:052.228,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -14,67
|Açılış
|: 2.228,30
|
|Önceki Kapanış
|: 2.242,97
|
2.260,11
En Düşük
2.219,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MEKAG
|66,55
|110.677.669
|% 10,00
|
|GOLTS
|407,00
|539.419.610
|% 10,00
|
|AZTEK
|118,80
|173.392.076
|% 10,00
|
|DESPC
|63,80
|54.599.931
|% 10,00
|
|BERA
|19,82
|686.121.670
|% 9,99
|
|ENSRI
|33,30
|195.237.838
|% -10,00
|
|KSTUR
|8.370,00
|22.100.730
|% -10,00
|
|PEKGY
|15,68
|945.553.762
|% -9,99
|
|ULUFA
|12,51
|108.337.548
|% -9,94
|
|MAKIM
|52,70
|89.169.244
|% -9,91
|
|THYAO
|291,25
|13.055.341.874
|% 2,01
|
|YKBNK
|26,64
|5.342.349.153
|% 2,54
|
|ISCTR
|11,02
|4.621.958.643
|% -1,17
|
|AKBNK
|45,82
|4.031.331.852
|% 1,73
|
|VESTL
|83,00
|3.876.284.838
|% -3,26
|
|ISCTR
|11,02
|4.621.958.643
|% -1,17
|
|YKBNK
|26,64
|5.342.349.153
|% 2,54
|
|ZOREN
|5,27
|1.003.255.188
|% -3,48
|
|EKGYO
|10,03
|1.481.207.104
|% -4,57
|
|PETKM
|22,94
|3.137.013.386
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0124
|32,0483
|% 0,07
|
|Euro
|34,6145
|34,7113
|% -0,47
|
|Sterlin
|41,1192
|41,3253
|% -0,50
|
|Frank
|36,3070
|36,4890
|% -0,19
|
|Riyal
|8,7029
|8,7466
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,72
|24,74
|% 0,66
|
|Platin
|896,44
|897,60
|% 0,66
|
|Paladyum
|993,59
|997,00
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,44
|85,44
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.164,36
|2.164,67
|% 0,66
|