***KENT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
20.05.2020 18:15
***KENT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında Kent Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.Ş. (KENT) payının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle KENT payında 21/05/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağı"na ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
Tedbirin uygulanacağı son tarih 19/06/2020'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845999
BIST
18:05102.158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 174,57
|Açılış
|: 102.492
|
|Önceki Kapanış
|: 101.983
|
102.998
En Düşük
101.968
18:056,7918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0203
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8060
En Düşük
6,7676
18:057,4628
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0592
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4719
En Düşük
7,3878
18:05381,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 1,92
|Açılış
|: 381,84
|
|Önceki Kapanış
|: 379,92
|
383,13
En Düşük
379,76
BIST En Aktif Hisseler
|ALYAG
|1,54
|7.988.248
|% 10,00
|
|KUTPO
|23,10
|9.632.974
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,43
|3.865.314
|% 10,00
|
|VESBE
|24,20
|33.215.386
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,42
|18.593.037
|% 10,00
|
|EKIZ
|13,70
|2.990.203
|% -9,99
|
|TUKAS
|14,12
|150.812.733
|% -9,95
|
|UMPAS
|0,79
|214.851
|% -9,20
|
|MZHLD
|16,05
|289.995
|% -7,60
|
|SERVE
|4,60
|1.677.213
|% -6,69
|
|ALKIM
|13,25
|1.087.310.535
|% 3,68
|
|ASELS
|29,60
|890.223.604
|% 1,37
|
|THYAO
|10,88
|718.982.626
|% 0,74
|
|GARAN
|7,71
|696.962.295
|% -0,52
|
|MGROS
|34,24
|584.530.643
|% 3,95
|
|EKGYO
|1,37
|305.056.290
|% 4,58
|
|GUSGR
|3,31
|523.950.709
|% 7,47
|
|IHLGM
|1,19
|161.891.835
|% 2,59
|
|YKBNK
|2,18
|213.152.359
|% 0,46
|
|YYAPI
|0,66
|61.471.958
|% 8,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2783
|8,3198
|% 0,08
|
|Frank
|7,0075
|7,0497
|% 0,94
|
|Riyal
|1,8017
|1,8107
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.750
|4,68
|
|Altın Gr.
|382
|382
|2,14
|
|Cumhuriyet
|2.471
|2.506
|8,80
|
|Tam
|2.543
|2.571
|9,00
|
|Yarım
|1.241
|1.257
|4,40
|
|Çeyrek
|621
|629
|2,20
|
|Gümüş.Ons
|17,48
|17,53
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,81
|3,82
|0,04
|
|B. Petrol
|35,80
|35,80
|1,15
|