***KENT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
09.07.2020 18:21
***KENT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında Kent Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.Ş. (KENT) payının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle KENT payında 10/07/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağı"na ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 07/08/2020'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858479
BIST
18:05115.794
En Yüksek
|Değişim
|: -2,46%
|| -2.918,92
|Açılış
|: 119.349
|
|Önceki Kapanış
|: 118.713
|
119.686
En Düşük
115.634
18:056,8641
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0033
|Açılış
|: 6,8990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
6,8691
En Düşük
6,8526
18:057,7652
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0100
|Açılış
|: 7,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,8114
En Düşük
7,7512
18:05397,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -1,60
|Açılış
|: 397,31
|
|Önceki Kapanış
|: 398,91
|
400,97
En Düşük
396,42
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|34,10
|38.769.511
|% 10,00
|
|GLRYH
|13,32
|13.211.883
|% 9,99
|
|BERA
|5,29
|98.075.582
|% 9,98
|
|BFREN
|342,60
|36.330.352
|% 9,98
|
|LKMNH
|9,60
|108.999.766
|% 9,97
|
|TSPOR
|6,93
|12.027.327
|% -10,00
|
|TRCAS
|3,61
|80.050.021
|% -9,98
|
|GEREL
|5,33
|48.766.498
|% -9,97
|
|SNPAM
|8,67
|6.062.606
|% -9,97
|
|TURGG
|61,05
|12.379.696
|% -9,96
|
|SISE
|6,38
|3.881.902.915
|% 0,16
|
|THYAO
|11,55
|1.803.140.151
|% 2,12
|
|TRKCM
|4,63
|1.471.009.837
|% 7,42
|
|EKGYO
|2,16
|1.432.368.399
|% -5,26
|
|GARAN
|7,91
|1.310.475.607
|% -3,06
|
|EKGYO
|2,16
|1.432.368.399
|% -5,26
|
|SISE
|6,38
|3.881.902.915
|% 0,16
|
|ODAS
|2,63
|1.167.550.110
|% -2,95
|
|TRKCM
|4,63
|1.471.009.837
|% 7,42
|
|KRDMD
|3,09
|905.121.346
|% -5,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6277
|8,6710
|% 0,06
|
|Frank
|7,2694
|7,3132
|% -0,13
|
|Riyal
|1,8241
|1,8333
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|-8,04
|
|Altın Gr.
|397
|397
|-1,59
|
|Cumhuriyet
|2.580
|2.602
|-3,40
|
|Tam
|2.655
|2.670
|-3,50
|
|Yarım
|1.290
|1.306
|-1,80
|
|Çeyrek
|645
|654
|-0,80
|
|Gümüş.Ons
|18,61
|18,64
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|4,10
|4,11
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,38
|42,38
|-0,92
|
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