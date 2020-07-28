***KENT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***KENT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [KENT]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında Kent Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.Ş. (KENT) payının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle KENT payında 29/07/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle, mevcut "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirlerine ilave olarak "Tek Fiyat İşlem Yöntemi" ve "Emir Toplama Aşamalarında Denge Bilgisi Yayınının Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır (Tedbir kapsamında ilgili sıralarda açılış, kapanış ve tüm diğer tek fiyat bölümlerinde emir toplama süresi boyunca denge seviyesine ilişkin fiyat, miktar ve kalan miktar değerleri yayımlanmayacaktır. İlgili sıralarda geçerli olacak seans akışı ve seans durumlarına ilişkin bilgi 09/08/2019 tarih ve 2019/55 sayılı Borsamız duyurusunda yer almaktadır).Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 28/08/2020'dir.KENT payında 10/07/2020 tarihinden itibaren uygulanmakta olan "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" tedbirleri 28/08/2020 tarihine kadar devam edecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862811BIST