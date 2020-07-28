***KENT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
28.07.2020 18:29
***KENT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
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Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında Kent Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.Ş. (KENT) payının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle KENT payında 29/07/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle, mevcut "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirlerine ilave olarak "Tek Fiyat İşlem Yöntemi" ve "Emir Toplama Aşamalarında Denge Bilgisi Yayınının Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır (Tedbir kapsamında ilgili sıralarda açılış, kapanış ve tüm diğer tek fiyat bölümlerinde emir toplama süresi boyunca denge seviyesine ilişkin fiyat, miktar ve kalan miktar değerleri yayımlanmayacaktır. İlgili sıralarda geçerli olacak seans akışı ve seans durumlarına ilişkin bilgi 09/08/2019 tarih ve 2019/55 sayılı Borsamız duyurusunda yer almaktadır).
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 28/08/2020'dir.
KENT payında 10/07/2020 tarihinden itibaren uygulanmakta olan "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" tedbirleri 28/08/2020 tarihine kadar devam edecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862811
BIST
18:051.153
En Yüksek
|Değişim
|: -3,59%
|| -42,97
|Açılış
|: 1.197
|
|Önceki Kapanış
|: 1.196
|
1.198
En Düşük
1.153
18:056,9561
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,0953
|Açılış
|: 7,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9250
|
6,9788
En Düşük
6,8454
18:058,1735
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 0,1089
|Açılış
|: 8,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1909
En Düşük
8,0435
18:05435,63
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 6,59
|Açılış
|: 435,63
|
|Önceki Kapanış
|: 429,04
|
437,85
En Düşük
422,14
BIST En Aktif Hisseler
|KRGYO
|5,50
|19.039.079
|% 10,00
|
|KNFRT
|12,43
|41.394.359
|% 10,00
|
|DOKTA
|28,16
|39.860.644
|% 10,00
|
|FMIZP
|100,10
|79.151.715
|% 10,00
|
|TKURU
|44,66
|776.637
|% 10,00
|
|FRIGO
|30,78
|2.129.761
|% -10,00
|
|ISBIR
|1.335,80
|949.644
|% -10,00
|
|DARDL
|12,88
|3.436.262
|% -9,99
|
|KLNMA
|46,72
|90.738.785
|% -9,98
|
|MEGAP
|3,61
|1.192.778
|% -9,98
|
|ASELS
|36,48
|2.827.349.375
|% -3,18
|
|GUSGR
|5,96
|2.148.941.265
|% 5,30
|
|KRDMD
|3,03
|1.346.760.823
|% -2,57
|
|EKGYO
|2,22
|1.321.697.543
|% -4,31
|
|GARAN
|7,40
|1.250.164.138
|% -4,76
|
|EKGYO
|2,22
|1.321.697.543
|% -4,31
|
|KRDMD
|3,03
|1.346.760.823
|% -2,57
|
|GUSGR
|5,96
|2.148.941.265
|% 5,30
|
|IHLAS
|0,90
|319.284.709
|% -9,09
|
|IHLGM
|1,68
|422.965.738
|% -8,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9778
|9,0228
|% 1,77
|
|Frank
|7,5574
|7,6030
|% 1,62
|
|Riyal
|1,8493
|1,8585
|% 1,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.948
|5,40
|
|Altın Gr.
|436
|437
|7,49
|
|Cumhuriyet
|2.855
|2.895
|67,90
|
|Tam
|2.941
|2.977
|69,90
|
|Yarım
|1.428
|1.453
|34,10
|
|Çeyrek
|716
|727
|17,00
|
|Gümüş.Ons
|24,25
|24,29
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|5,44
|5,45
|0,01
|
|B. Petrol
|43,63
|43,63
|-0,27
|
Seans Raporu
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