***KENT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









***KENT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )İlgili Şirketler [KENT]İlgili Fonlar []Türkçeİşlem İptaliYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaPAY PİYASASIİlgili PazarANA PAZAR-BİRİNCİL PİYASAİlgili İşlem SırasıKENT.BESözleşme No0A2E304200074D02 0A2E304200072D03İşlemin Gerçekleşme Tarihi28/09/2020İptal NedeniBorsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876916BIST