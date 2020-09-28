***KENT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
28.09.2020 12:30
***KENT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler [KENT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
PAY PİYASASI
İlgili Pazar
ANA PAZAR-BİRİNCİL PİYASA
İlgili İşlem Sırası
KENT.BE
Sözleşme No
0A2E304200074D02 0A2E304200072D03
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
28/09/2020
İptal Nedeni
Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876916
BIST
13:451.124
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,33
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.124
|
1.131
En Düşük
1.116
13:457,7936
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 0,1354
|Açılış
|: 7,8120
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,8569
En Düşük
7,6453
13:459,0913
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 0,1841
|Açılış
|: 9,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,1385
En Düşük
8,8904
13:45465,58
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 7,08
|Açılış
|: 465,49
|
|Önceki Kapanış
|: 458,49
|
470,15
En Düşük
457,57
BIST En Aktif Hisseler13:45
|TLMAN
|37,42
|4.217.646
|% 9,99
|
|ARTI
|9,25
|3.971.376
|% 9,99
|
|TKURU
|855,40
|11.427.289
|% 9,99
|
|RODRG
|8,48
|1.951.152
|% 9,99
|
|MRSHL
|418,60
|29.306.970
|% 9,98
|
|YONGA
|42,90
|3.339.465
|% -9,99
|
|AKMGY
|70,00
|1.048.288
|% -9,44
|
|GSRAY
|4,55
|69.806.158
|% -6,38
|
|SEKUR
|12,38
|6.355.616
|% -6,14
|
|KENT
|355,00
|211.132
|% -5,33
|
|SISE
|7,45
|1.629.451.441
|% 5,37
|
|GARAN
|7,04
|1.174.187.210
|% -1,81
|
|ASELS
|17,47
|637.010.486
|% 1,45
|
|CEMTS
|15,83
|304.223.402
|% 5,82
|
|PETKM
|4,20
|284.426.371
|% -0,47
|
|SISE
|7,45
|1.629.451.441
|% 5,37
|
|GARAN
|7,04
|1.174.187.210
|% -1,81
|
|YKBNK
|2,10
|197.778.207
|% -0,47
|
|ODAS
|2,68
|252.158.518
|% -0,37
|
|CEMAS
|1,65
|113.282.985
|% 1,85
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7908
|7,7936
|% 1,77
|
|Euro
|9,0830
|9,0913
|% 2,07
|
|Sterlin
|10,0205
|10,0707
|% 2,96
|
|Frank
|8,3780
|8,4284
|% 2,01
|
|Riyal
|2,0713
|2,0817
|% 1,75
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.859
|-3,13
|
|Altın Gr.
|466
|466
|7,18
|
|Cumhuriyet
|3.091
|3.138
|33,00
|
|Tam
|3.075
|3.153
|32,07
|
|Yarım
|1.486
|1.525
|15,51
|
|Çeyrek
|746
|763
|7,76
|
|Gümüş.Ons
|22,91
|22,95
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|5,74
|5,75
|0,11
|
|B. Petrol
|42,36
|42,36
|-0,05
|