***KENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.02.2020 12:13
***KENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KENT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817142
BIST
15:25122.428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 291,80
|Açılış
|: 122.417
|
|Önceki Kapanış
|: 122.136
|
123.629
En Düşük
121.906
15:255,9824
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0031
|Açılış
|: 5,9830
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9810
|
5,9887
En Düşük
5,9729
15:256,5948
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0101
|Açılış
|: 6,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6030
|
6,6156
En Düşük
6,5855
15:25298,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,11
|Açılış
|: 298,91
|
|Önceki Kapanış
|: 299,01
|
300,76
En Düşük
297,80
BIST En Aktif Hisseler
|TEKTU
|1,89
|558.660.284
|% 15,95
|
|TSGYO
|2,20
|43.643.440
|% 13,99
|
|DZGYO
|6,33
|43.696.029
|% 12,23
|
|DITAS
|13,93
|27.777.392
|% 11,98
|
|HUBVC
|39,10
|4.260.623
|% 10,76
|
|DOKTA
|75,30
|8.396.916
|% -14,96
|
|ORMA
|5,43
|61.453
|% -9,80
|
|DARDL
|6,15
|744.008
|% -8,89
|
|MTRYO
|5,25
|58.762
|% -7,57
|
|BEYAZ
|4,22
|1.887.106
|% -7,25
|
|THYAO
|14,59
|2.290.037.118
|% 1,39
|
|ISFIN
|4,54
|618.290.959
|% 2,48
|
|TEKTU
|1,89
|558.660.284
|% 15,95
|
|ODAS
|2,22
|527.084.089
|% 1,83
|
|ASELS
|24,36
|474.264.028
|% -0,90
|
|TEKTU
|1,89
|558.660.284
|% 15,95
|
|ODAS
|2,22
|527.084.089
|% 1,83
|
|IHLAS
|0,91
|195.382.731
|% 1,11
|
|EKGYO
|1,75
|356.622.896
|% 1,74
|
|THYAO
|14,59
|2.290.037.118
|% 1,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7833
|7,8224
|% 0,18
|
|Frank
|6,1256
|6,1625
|% -0,31
|
|Riyal
|1,5899
|1,5979
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.554
|1.555
|-0,85
|
|Altın Gr.
|299
|299
|-0,08
|
|Cumhuriyet
|1.980
|2.010
|-7,00
|
|Tam
|1.972
|2.022
|-7,72
|
|Yarım
|953
|978
|-3,74
|
|Çeyrek
|478
|489
|-1,86
|
|Gümüş.Ons
|17,60
|17,64
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,00
|
|B. Petrol
|55,31
|55,31
|1,35
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