***KENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.02.2020 10:57
***KENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KENT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818364
BIST
11:42118.045
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -296,83
|Açılış
|: 119.505
|
|Önceki Kapanış
|: 118.342
|
119.513
En Düşük
117.827
11:426,0357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0221
|Açılış
|: 6,0310
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0190
|
6,0361
En Düşük
6,0055
11:426,5913
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0237
|Açılış
|: 6,5780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5790
|
6,5913
En Düşük
6,5549
11:42303,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,38
|Açılış
|: 303,92
|
|Önceki Kapanış
|: 304,30
|
304,38
En Düşük
302,96
BIST En Aktif Hisseler
|SAYAS
|3,59
|5.748.298
|% 14,70
|
|ARDYZ
|10,46
|191.113.118
|% 14,32
|
|BOSSA
|10,89
|22.457.286
|% 12,97
|
|FORMT
|2,75
|85.663
|% 10,00
|
|EMNIS
|1,97
|11.820
|% 9,44
|
|LINK
|27,08
|889.202
|% -8,33
|
|KRSAN
|10,30
|25.709
|% -5,42
|
|RYGYO
|10,78
|43.680.044
|% -5,27
|
|NIBAS
|5,22
|26
|% -5,09
|
|EGCEY
|0,60
|23.428
|% -4,76
|
|THYAO
|14,03
|530.389.354
|% 0,07
|
|YKBNK
|2,99
|258.664.312
|% -4,47
|
|TSPOR
|3,68
|258.534.664
|% 4,25
|
|ASELS
|24,18
|209.018.155
|% 0,25
|
|SISE
|5,47
|197.435.050
|% 0,92
|
|YKBNK
|2,99
|258.664.312
|% -4,47
|
|ODAS
|2,09
|176.442.411
|% -1,88
|
|IHLGM
|1,26
|103.183.314
|% 1,61
|
|TSPOR
|3,68
|258.534.664
|% 4,25
|
|GSRAY
|2,34
|133.477.468
|% 6,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7586
|7,7975
|% 0,21
|
|Frank
|6,1421
|6,1791
|% 0,21
|
|Riyal
|1,6032
|1,6112
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.567
|1.567
|-6,87
|
|Altın Gr.
|304
|304
|-0,34
|
|Cumhuriyet
|2.017
|2.048
|7,00
|
|Tam
|2.007
|2.057
|6,95
|
|Yarım
|970
|995
|3,37
|
|Çeyrek
|487
|498
|1,68
|
|Gümüş.Ons
|17,73
|17,77
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,00
|
|B. Petrol
|53,80
|53,80
|0,53
|