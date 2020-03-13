***KENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 11:35
***KENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KENT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828271
BIST
12:5295.265
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 1.625,29
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
96.409
En Düşük
91.644
12:526,2645
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -0,0528
|Açılış
|: 6,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
12:526,9986
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -0,0743
|Açılış
|: 6,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9848
12:52319,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,83
|Açılış
|: 319,53
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|CLEBI
|68,20
|3.248.267
|% 10,00
|
|UZERB
|2,23
|85.632
|% 9,85
|
|AYES
|2,17
|98
|% 9,60
|
|KUYAS
|1,06
|4.955.521
|% 9,28
|
|RALYH
|8,00
|16
|% 8,84
|
|AKGRT
|5,08
|3.320.809
|% -15,05
|
|ECZYT
|9,81
|22.007.829
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|111.092
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|111.092
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.953,60
|3.954
|% -10,00
|
|ASELS
|24,92
|510.349.544
|% 2,30
|
|THYAO
|8,82
|449.260.719
|% 4,01
|
|GARAN
|9,16
|265.328.537
|% 4,81
|
|YKBNK
|2,22
|180.417.354
|% 4,23
|
|KRDMD
|2,03
|144.584.064
|% 1,50
|
|ODAS
|1,31
|121.152.738
|% -0,76
|
|IHLGM
|0,89
|81.327.356
|% -1,11
|
|YKBNK
|2,22
|180.417.354
|% 4,23
|
|KRDMD
|2,03
|144.584.064
|% 1,50
|
|EKGYO
|1,17
|76.549.319
|% 1,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8840
|7,9235
|% -0,34
|
|Frank
|6,6098
|6,6497
|% -0,80
|
|Riyal
|1,6664
|1,6748
|% -0,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.584
|1.585
|7,77
|
|Altın Gr.
|320
|320
|-0,30
|
|Cumhuriyet
|2.126
|2.158
|6,00
|
|Tam
|2.114
|2.167
|-0,52
|
|Yarım
|1.022
|1.048
|-0,26
|
|Çeyrek
|513
|524
|-0,13
|
|Gümüş.Ons
|15,74
|15,78
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,17
|3,18
|-0,04
|
|B. Petrol
|34,60
|34,60
|1,38
|