***KENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 14:11
***KENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KENT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828497
BIST
16:0297.978
En Yüksek
|Değişim
|: 4,63%
|| 4.338,07
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
98.856
En Düşük
91.644
16:026,2954
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0219
|Açılış
|: 6,2880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
16:026,9958
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -0,0771
|Açılış
|: 6,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9783
16:02322,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 2,51
|Açılış
|: 322,86
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,46
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|VESTL
|9,90
|29.569.849
|% 10,00
|
|GUSGR
|1,87
|45.690.019
|% 10,00
|
|YGYO
|0,44
|11.944.588
|% 10,00
|
|CLEBI
|68,20
|4.033.119
|% 10,00
|
|CELHA
|5,72
|548.386
|% 10,00
|
|AKGRT
|5,30
|5.920.212
|% -11,37
|
|YBTAS
|3.953,60
|106.747
|% -10,00
|
|KSTUR
|22,02
|9.514
|% -9,98
|
|YONGA
|9,48
|20.268
|% -9,97
|
|BALAT
|1,91
|499.597
|% -9,91
|
|ASELS
|26,18
|1.013.446.544
|% 7,47
|
|THYAO
|9,27
|890.210.604
|% 9,32
|
|GARAN
|9,32
|500.529.589
|% 6,64
|
|EREGL
|8,39
|316.568.249
|% 2,94
|
|KRDMD
|2,13
|302.999.987
|% 6,50
|
|ODAS
|1,39
|271.653.997
|% 5,30
|
|IHLGM
|0,96
|150.938.672
|% 6,67
|
|KRDMD
|2,13
|302.999.987
|% 6,50
|
|YKBNK
|2,27
|284.480.649
|% 6,57
|
|EKGYO
|1,22
|147.359.193
|% 6,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8193
|7,8585
|% -1,16
|
|Frank
|6,5661
|6,6056
|% -1,45
|
|Riyal
|1,6713
|1,6797
|% -0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.595
|1.595
|18,25
|
|Altın Gr.
|322
|322
|1,44
|
|Cumhuriyet
|2.132
|2.164
|12,00
|
|Tam
|2.123
|2.176
|8,34
|
|Yarım
|1.026
|1.053
|4,03
|
|Çeyrek
|515
|526
|2,01
|
|Gümüş.Ons
|15,81
|15,83
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,19
|3,19
|-0,02
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|B. Petrol
|35,48
|35,48
|2,26
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