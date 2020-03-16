***KENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.03.2020 17:30
***KENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KENT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829464
BIST
17:1987.410
En Yüksek
|Değişim
|: -8,57%
|| -8.194,87
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
86.853
17:196,4150
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 0,0855
|Açılış
|: 6,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,4229
En Düşük
6,2780
17:197,1383
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 0,1053
|Açılış
|: 7,1320
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1717
En Düşük
6,9931
17:19303,16
En Yüksek
|Değişim
|: -2,64%
|| -8,23
|Açılış
|: 303,16
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
299,20
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,20
|226.231
|% 9,09
|
|RTALB
|2,91
|92.279.917
|% 6,59
|
|KUYAS
|1,12
|12.054.418
|% 5,66
|
|IDGYO
|2,19
|1.041.480
|% 3,79
|
|ISKUR
|288.000,00
|581.000
|% 2,13
|
|KUTPO
|5,40
|1.111.094
|% -10,00
|
|DYOBY
|3,06
|5.331.897
|% -10,00
|
|SODA
|4,50
|34.754.714
|% -10,00
|
|KRGYO
|1,35
|455.628
|% -10,00
|
|KOZAL
|54,90
|51.363.546
|% -10,00
|
|ASELS
|22,92
|708.847.489
|% -9,98
|
|THYAO
|8,25
|640.979.413
|% -9,74
|
|GARAN
|8,14
|550.879.947
|% -9,66
|
|YKBNK
|2,02
|214.969.549
|% -8,60
|
|ECILC
|3,66
|208.079.610
|% -9,85
|
|YKBNK
|2,02
|214.969.549
|% -8,60
|
|EKGYO
|1,11
|87.516.522
|% -7,50
|
|THYAO
|8,25
|640.979.413
|% -9,74
|
|ODAS
|1,25
|94.246.090
|% -9,42
|
|KRDMD
|1,88
|139.505.087
|% -8,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8141
|7,8533
|% 0,86
|
|Frank
|6,7389
|6,7795
|% 1,70
|
|Riyal
|1,7022
|1,7107
|% 1,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.478
|1.479
|-51,29
|
|Altın Gr.
|302
|303
|-8,86
|
|Cumhuriyet
|2.037
|2.068
|-44,00
|
|Tam
|2.025
|2.079
|-44,65
|
|Yarım
|979
|1.006
|-21,60
|
|Çeyrek
|491
|503
|-10,79
|
|Gümüş.Ons
|12,92
|12,95
|-1,79
|
|Gümüş Gr.
|2,58
|2,59
|-0,42
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|B. Petrol
|30,38
|30,38
|-3,47
|
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