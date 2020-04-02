***KENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.04.2020 16:14
***KENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KENT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834292
BIST
17:4789.128
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 42,70
|Açılış
|: 89.748
|
|Önceki Kapanış
|: 89.085
|
90.409
En Düşük
88.082
17:476,6170
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -0,0854
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7126
En Düşük
6,6101
17:477,2316
En Yüksek
|Değişim
|: -1,72%
|| -0,1264
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3705
En Düşük
7,2109
17:47342,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,94
|Açılış
|: 342,21
|
|Önceki Kapanış
|: 343,16
|
346,10
En Düşük
339,41
BIST En Aktif Hisseler
|DITAS
|11,11
|2.814.037
|% 10,00
|
|DARDL
|5,08
|1.655.801
|% 9,96
|
|ADEL
|12,06
|10.605.251
|% 9,94
|
|ARDYZ
|13,06
|50.836.249
|% 9,93
|
|BMELK
|1,33
|309.641
|% 9,92
|
|LUKSK
|6,30
|1.841.988
|% -10,00
|
|IHGZT
|4,95
|79.490
|% -10,00
|
|PINSU
|2,80
|15.308.958
|% -9,97
|
|RTALB
|4,62
|6.724.621
|% -9,94
|
|TSPOR
|3,09
|296.799.274
|% -9,91
|
|PETKM
|3,49
|2.442.174.347
|% 4,80
|
|GARAN
|7,56
|579.547.184
|% -3,57
|
|SASA
|7,74
|496.970.195
|% -2,03
|
|GSRAY
|2,20
|406.786.899
|% -9,84
|
|THYAO
|8,98
|381.950.596
|% -0,11
|
|PETKM
|3,49
|2.442.174.347
|% 4,80
|
|GSRAY
|2,20
|406.786.899
|% -9,84
|
|IHLGM
|1,01
|143.287.211
|% -5,61
|
|YKBNK
|1,85
|246.169.710
|% -1,07
|
|ADESE
|1,10
|122.389.692
|% 2,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1957
|8,2368
|% -0,85
|
|Frank
|6,8004
|6,8413
|% -1,66
|
|Riyal
|1,7554
|1,7642
|% -1,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|343
|344
|0,72
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş Gr.
|3,09
|3,09
|0,08
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