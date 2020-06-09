***KENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.06.2020 10:56
***KENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KENT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850093
BIST
12:15108.670
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -967,55
|Açılış
|: 109.945
|
|Önceki Kapanış
|: 109.637
|
110.330
En Düşük
108.456
12:156,7978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0093
|Açılış
|: 6,8110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8080
|
6,7978
En Düşük
6,7696
12:157,6587
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0078
|Açılış
|: 7,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6800
|
7,6727
En Düşük
7,6354
12:15373,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 2,78
|Açılış
|: 373,52
|
|Önceki Kapanış
|: 370,74
|
373,62
En Düşük
369,17
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|22,66
|3.010.562
|% 10,00
|
|YONGA
|29,48
|253.233
|% 10,00
|
|TACTR
|6,72
|409.429
|% 9,98
|
|LUKSK
|16,36
|1.282.140
|% 9,95
|
|EKIZ
|8,08
|1.446.797
|% 9,93
|
|FORMT
|4,41
|32.762
|% -10,00
|
|MAALT
|78,95
|20.477.108
|% -9,98
|
|KRGYO
|3,08
|2.788.766
|% -9,94
|
|METAL
|1,09
|6.844
|% -6,84
|
|GEREL
|4,37
|14.019.342
|% -5,62
|
|EKGYO
|1,80
|582.917.229
|% 3,45
|
|GARAN
|8,16
|524.079.106
|% -1,21
|
|GSRAY
|3,85
|504.171.424
|% 2,94
|
|THYAO
|12,62
|287.991.174
|% -0,16
|
|ASELS
|31,44
|237.546.965
|% -0,82
|
|EKGYO
|1,80
|582.917.229
|% 3,45
|
|IHLGM
|1,39
|222.232.603
|% 4,51
|
|GSRAY
|3,85
|504.171.424
|% 2,94
|
|IHLAS
|0,74
|52.108.451
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,39
|166.540.188
|% -1,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5583
|8,6013
|% -0,61
|
|Frank
|7,0882
|7,1309
|% 0,40
|
|Riyal
|1,8053
|1,8143
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.709
|10,35
|
|Altın Gr.
|372
|373
|1,83
|
|Cumhuriyet
|2.414
|2.445
|10,40
|
|Tam
|2.484
|2.512
|10,70
|
|Yarım
|1.212
|1.226
|5,20
|
|Çeyrek
|606
|613
|2,60
|
|Gümüş.Ons
|17,61
|17,66
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|-0,04
|
|B. Petrol
|40,12
|40,12
|-0,68
|