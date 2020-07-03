***KENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.07.2020 10:00
***KENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KENT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854301
BIST
18:05116.908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 116.908
|
0
En Düşük
0
18:056,8556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0028
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8572
En Düşük
6,8453
18:057,7067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0031
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7178
En Düşük
7,6844
18:05391,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,02
|Açılış
|: 391,31
|
|Önceki Kapanış
|: 391,33
|
391,68
En Düşük
390,51
BIST En Aktif Hisseler
|IHEVA
|2,26
|26.795.146
|% 0,00
|
|YKGYO
|4,00
|45.210.283
|% 0,00
|
|SASA
|11,47
|290.550.670
|% 0,00
|
|SODA
|6,57
|333.998.189
|% 0,00
|
|TIRE
|7,15
|83.783.850
|% 0,00
|
|IHEVA
|2,26
|26.795.146
|% 0,00
|
|YKGYO
|4,00
|45.210.283
|% 0,00
|
|TIRE
|7,15
|83.783.850
|% 0,00
|
|SMART
|8,52
|99.406.457
|% 0,00
|
|OZGYO
|2,30
|192.093.714
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,07
|953.721.897
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,76
|467.164.147
|% 0,00
|
|BIZIM
|21,14
|402.077.950
|% 0,00
|
|HALKB
|6,21
|401.576.732
|% 0,00
|
|ADESE
|2,09
|383.623.049
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,69
|371.360.362
|% 0,00
|
|ODAS
|2,55
|381.855.223
|% 0,00
|
|HLGYO
|2,39
|114.045.916
|% 0,00
|
|OYAKC
|8,08
|254.990.483
|% 0,00
|
|CEOEM
|4,29
|107.504.200
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5270
|8,5697
|% 0,09
|
|Frank
|7,2179
|7,2614
|% -0,04
|
|Riyal
|1,8220
|1,8311
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|-0,02
|
|Altın Gr.
|391
|391
|-0,10
|
|Cumhuriyet
|2.593
|2.634
|12,00
|
|Tam
|2.608
|2.621
|0,40
|
|Yarım
|1.267
|1.282
|0,20
|
|Çeyrek
|634
|642
|0,10
|
|Gümüş.Ons
|18,00
|18,03
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,96
|3,97
|0,01
|
|B. Petrol
|42,77
|42,77
|-0,37
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