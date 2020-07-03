***KENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.07.2020 10:33
***KENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KENT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854318
BIST
11:45117.169
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 261,19
|Açılış
|: 117.316
|
|Önceki Kapanış
|: 116.908
|
117.391
En Düşük
116.592
11:456,8567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0039
|Açılış
|: 6,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,8573
En Düşük
6,8453
11:457,7048
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0012
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7400
|
7,7178
En Düşük
7,6844
11:45391,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,06
|Açılış
|: 391,27
|
|Önceki Kapanış
|: 391,33
|
391,75
En Düşük
390,51
BIST En Aktif Hisseler
|ORMA
|5,90
|106.542
|% 9,87
|
|METAL
|1,39
|131.689
|% 9,45
|
|KPHOL
|3,88
|18.314
|% 9,30
|
|VKFYO
|4,32
|31.005.593
|% 8,27
|
|METUR
|2,76
|6.471.176
|% 8,24
|
|SNKRN
|2,88
|553.608
|% -10,00
|
|YONGA
|25,00
|20.000
|% -4,21
|
|EPLAS
|16,15
|5.491
|% -3,87
|
|ISBIR
|1.251,00
|111.339
|% -3,77
|
|MERIT
|23,10
|23.100
|% -3,75
|
|KARSN
|3,49
|502.174.452
|% 5,76
|
|KRDMD
|3,19
|415.887.829
|% -1,54
|
|ODAS
|2,65
|392.798.842
|% 3,92
|
|THYAO
|12,08
|357.626.402
|% -1,47
|
|GARAN
|8,28
|324.381.038
|% -0,96
|
|IEYHO
|1,09
|212.524.530
|% 6,86
|
|CEMAS
|1,73
|296.350.633
|% 3,59
|
|ALBRK
|1,83
|299.560.732
|% 3,98
|
|ODAS
|2,65
|392.798.842
|% 3,92
|
|EKGYO
|2,07
|310.026.506
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5195
|8,5622
|% -0,00
|
|Frank
|7,2163
|7,2598
|% -0,07
|
|Riyal
|1,8223
|1,8314
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.775
|-0,63
|
|Altın Gr.
|391
|391
|-0,25
|
|Cumhuriyet
|2.533
|2.553
|-1,40
|
|Tam
|2.607
|2.619
|-1,40
|
|Yarım
|1.267
|1.281
|-0,70
|
|Çeyrek
|633
|641
|-0,40
|
|Gümüş.Ons
|17,99
|18,03
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,96
|3,97
|0,01
|
|B. Petrol
|42,64
|42,64
|-0,50
|
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