***KENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.07.2020 10:03
***KENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KENT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KENT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861071
BIST
10:32119.108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 1.066,28
|Açılış
|: 118.816
|
|Önceki Kapanış
|: 118.042
|
119.372
En Düşük
118.816
10:326,8535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0330
|Açılış
|: 6,8910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9070
|
6,8539
En Düşük
6,8162
10:327,8948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0305
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,9121
En Düşük
7,8064
10:32408,76
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 4,95
|Açılış
|: 408,76
|
|Önceki Kapanış
|: 403,81
|
410,14
En Düşük
403,67
BIST En Aktif Hisseler
|YONGA
|31,94
|322.881
|% 9,99
|
|FRIGO
|26,94
|461.752
|% 9,96
|
|TKURU
|30,54
|139.934
|% 9,94
|
|QNBFB
|50,35
|21.763.878
|% 9,93
|
|ETILR
|4,13
|598.602
|% 9,84
|
|KUTPO
|41,44
|39.726.970
|% -9,99
|
|DERAS
|6,16
|22.914.282
|% -9,94
|
|AYES
|4,08
|123.420
|% -7,90
|
|DITAS
|25,78
|479.096
|% -5,77
|
|MRGYO
|2,19
|1.107.053
|% -5,19
|
|EKGYO
|2,40
|1.534.757.275
|% 6,19
|
|AFYON
|4,86
|201.385.232
|% 4,29
|
|GARAN
|8,00
|182.860.329
|% 0,76
|
|ASELS
|32,72
|134.751.879
|% 1,18
|
|KARSN
|3,20
|128.450.768
|% 3,90
|
|EKGYO
|2,40
|1.534.757.275
|% 6,19
|
|AFYON
|4,86
|201.385.232
|% 4,29
|
|KARSN
|3,20
|128.450.768
|% 3,90
|
|IHLGM
|1,80
|64.309.367
|% 2,86
|
|GSDHO
|2,40
|77.318.487
|% 2,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6685
|8,7120
|% 0,13
|
|Frank
|7,3182
|7,3623
|% 0,56
|
|Riyal
|1,8214
|1,8305
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|12,15
|
|Altın Gr.
|409
|409
|4,95
|
|Cumhuriyet
|2.692
|2.732
|32,00
|
|Tam
|2.732
|2.747
|32,30
|
|Yarım
|1.326
|1.344
|15,80
|
|Çeyrek
|665
|673
|7,90
|
|Gümüş.Ons
|21,62
|21,67
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|4,81
|4,82
|0,15
|
|B. Petrol
|44,34
|44,34
|0,02
|