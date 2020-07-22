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***KENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

22.07.2020 10:36
GÜNCEL HABERLER



***KENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

İlgili Şirketler [KENT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

KENT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861083


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YONGA 31,94 322.881 % 9,99  
FRIGO 26,94 461.752 % 9,96  
TKURU 30,54 139.934 % 9,94  
QNBFB 50,35 21.763.878 % 9,93  
ETILR 4,13 598.602 % 9,84  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6685 8,7120 % 0,13  
Frank 7,3182 7,3623 % 0,56  
Riyal 1,8214 1,8305 % 0,48  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.857 1.857 15,26  
Altın Gr. 409 409 5,22  
Cumhuriyet 2.654 2.679 33,30  
Tam 2.734 2.749 34,10  
Yarım 1.327 1.345 16,70  
Çeyrek 666 673 8,30  
Gümüş.Ons 21,78 21,83 0,51  
Gümüş Gr. 4,82 4,83 0,16  
B. Petrol 44,30 44,30 -0,02  
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