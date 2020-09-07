***KENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.09.2020 10:20
***KENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KENT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873443
BIST
14:421.093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 6,99
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
1.096
En Düşük
1.090
14:427,4648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0314
|Açılış
|: 7,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4660
|
7,4649
En Düşük
7,4198
14:428,8271
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0170
|Açılış
|: 8,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,8379
En Düşük
8,7626
14:42463,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,87
|Açılış
|: 463,22
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
464,03
En Düşük
461,31
BIST En Aktif Hisseler14:42
|UTPYA
|7,70
|13.981.293
|% 10,00
|
|DITAS
|33,00
|3.712.421
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,71
|2.656.789
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,71
|2.656.789
|% 10,00
|
|UZERB
|5,17
|343.567
|% 10,00
|
|KENT
|418,50
|11.119.031
|% -10,00
|
|IZMDC
|20,36
|5.882.514
|% -9,99
|
|PKENT
|1.232,00
|602.448
|% -9,99
|
|CRDFA
|6,47
|5.064.393
|% -9,89
|
|LUKSK
|27,92
|2.699.886
|% -7,00
|
|TURSG
|6,11
|662.934.735
|% 2,69
|
|FENER
|40,40
|635.840.936
|% 9,13
|
|SISE
|6,30
|634.980.385
|% 0,64
|
|EKGYO
|1,82
|558.343.704
|% 4,60
|
|GSRAY
|3,69
|362.477.710
|% 2,50
|
|EKGYO
|1,82
|558.343.704
|% 4,60
|
|ADESE
|2,17
|245.125.593
|% 6,37
|
|TURSG
|6,11
|662.934.735
|% 2,69
|
|SISE
|6,30
|634.980.385
|% 0,64
|
|GSRAY
|3,69
|362.477.710
|% 2,50
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4619
|7,4648
|% 0,42
|
|Euro
|8,8226
|8,8271
|% 0,19
|
|Sterlin
|9,7977
|9,8468
|% -0,45
|
|Frank
|8,1316
|8,1806
|% 0,34
|
|Riyal
|1,9841
|1,9940
|% 0,40
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.930
|-4,00
|
|Altın Gr.
|463
|463
|0,55
|
|Cumhuriyet
|3.075
|3.122
|-4,00
|
|Tam
|3.062
|3.138
|-1,89
|
|Yarım
|1.480
|1.518
|-0,92
|
|Çeyrek
|742
|759
|-0,46
|
|Gümüş.Ons
|26,83
|26,87
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,01
|
|B. Petrol
|42,05
|42,05
|-0,61
|
Seans Raporu
14:42
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14:52GSDDE
Yüzde 9.95 oranında artışla 4.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 172, 744 adet işlem
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14:51DNISI
Yüzde 9.88 oranında artışla 4.67 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 265 adet işlem
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14:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 21 artarak (% 0.34 ) 1, 228
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14:50
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GUSGR, TURSG, SISE
-
14:50XU100
Endeks 1, 093 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 66 üstünde . İşlem hacmi 6, 720.00 milyon TL de