***KENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.09.2020 15:57
***KENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KENT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875106
BIST
17:141.104
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -3,09
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.119
En Düşük
1.097
17:147,4878
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0036
|Açılış
|: 7,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4993
En Düşük
7,4694
17:148,8700
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0176
|Açılış
|: 8,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8900
|
8,9259
En Düşük
8,8631
17:14469,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,86
|Açılış
|: 469,59
|
|Önceki Kapanış
|: 470,77
|
474,85
En Düşük
469,28
BIST En Aktif Hisseler17:12
|CRFSA
|12,32
|4.529.078
|% 10,00
|
|TKURU
|443,50
|851.520
|% 10,00
|
|TACTR
|8,36
|1.033.137
|% 10,00
|
|YBTAS
|11.146,90
|613.084
|% 10,00
|
|KERVN
|0,44
|1.464.294
|% 10,00
|
|PKENT
|985,60
|1.018.125
|% -10,00
|
|FENER
|34,04
|51.819.899
|% -9,99
|
|TSPOR
|4,94
|40.193.015
|% -9,85
|
|GSRAY
|3,62
|83.070.384
|% -9,50
|
|CRDFA
|4,63
|22.605.068
|% -8,50
|
|PETKM
|4,31
|1.526.018.420
|% 0,23
|
|KRDMD
|3,10
|1.309.678.033
|% -1,59
|
|ECILC
|6,82
|632.800.768
|% 2,87
|
|SISE
|6,34
|523.499.268
|% -1,40
|
|TUPRS
|80,60
|440.484.277
|% -0,92
|
|KRDMD
|3,10
|1.309.678.033
|% -1,59
|
|PETKM
|4,31
|1.526.018.420
|% 0,23
|
|IHLAS
|1,04
|254.749.017
|% -1,89
|
|SKBNK
|1,43
|250.525.386
|% -1,38
|
|EKGYO
|1,80
|307.247.918
|% -1,64
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4866
|7,4900
|% 0,08
|
|Euro
|8,8667
|8,8790
|% -0,10
|
|Sterlin
|9,6177
|9,6659
|% 0,36
|
|Frank
|8,2148
|8,2643
|% 0,13
|
|Riyal
|1,9895
|1,9995
|% 0,03
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.953
|-3,78
|
|Altın Gr.
|470
|470
|-0,98
|
|Cumhuriyet
|3.117
|3.164
|-9,00
|
|Tam
|3.103
|3.181
|-7,56
|
|Yarım
|1.500
|1.539
|-3,66
|
|Çeyrek
|752
|769
|-1,83
|
|Gümüş.Ons
|27,13
|27,16
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|-0,01
|
|B. Petrol
|39,80
|39,80
|0,19
|
Seans Raporu
17:12
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-
17:26DOBUR
Yüzde -6.76 oranında düşüşle 20.98 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 275 adet işlem
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17:25FORMT
Yüzde -6.53 oranında düşüşle 3.29 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 962, 382 adet işlem
-
17:24HATEK
Yüzde -4.69 oranında düşüşle 11.79 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 212, 350 adet işlem
-
17:23GSRAY
Yüzde -9.75 oranında düşüşle 3.61 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 440, 454 adet işlem
-
17:22XU100
Endeks 1, 097 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 93 altında . İşlem hacmi 13, 059.00 milyon TL de