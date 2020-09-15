***KENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.09.2020 17:11
***KENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KENT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875147
BIST
17:181.110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,35
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.119
En Düşük
1.097
17:187,4907
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0065
|Açılış
|: 7,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4993
En Düşük
7,4694
17:188,8727
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0149
|Açılış
|: 8,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8900
|
8,9259
En Düşük
8,8631
17:18470,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,72
|Açılış
|: 470,05
|
|Önceki Kapanış
|: 470,77
|
474,85
En Düşük
469,28
BIST En Aktif Hisseler17:16
|EUKYO
|2,31
|10.579.453
|% 10,00
|
|CRFSA
|12,32
|4.530.310
|% 10,00
|
|TKURU
|443,50
|851.520
|% 10,00
|
|YBTAS
|11.146,90
|613.084
|% 10,00
|
|TACTR
|8,36
|1.033.137
|% 10,00
|
|PKENT
|985,60
|1.018.125
|% -10,00
|
|FENER
|34,04
|51.882.635
|% -9,99
|
|TSPOR
|4,94
|40.225.599
|% -9,85
|
|GSRAY
|3,61
|86.544.195
|% -9,75
|
|BJKAS
|3,36
|34.323.676
|% -9,19
|
|PETKM
|4,33
|1.576.549.943
|% 0,70
|
|KRDMD
|3,12
|1.352.883.678
|% -0,95
|
|ECILC
|6,87
|663.623.867
|% 3,62
|
|SISE
|6,36
|544.475.090
|% -1,09
|
|TUPRS
|80,95
|458.432.231
|% -0,49
|
|KRDMD
|3,12
|1.352.883.678
|% -0,95
|
|PETKM
|4,33
|1.576.549.943
|% 0,70
|
|IHLAS
|1,06
|269.158.642
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,82
|332.168.780
|% -0,55
|
|SKBNK
|1,46
|265.756.248
|% 0,69
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4862
|7,4885
|% 0,06
|
|Euro
|8,8631
|8,8708
|% -0,19
|
|Sterlin
|9,6141
|9,6623
|% 0,32
|
|Frank
|8,2094
|8,2589
|% 0,06
|
|Riyal
|1,9893
|1,9993
|% 0,02
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.951
|-5,88
|
|Altın Gr.
|471
|471
|0,47
|
|Cumhuriyet
|3.132
|3.179
|6,00
|
|Tam
|3.111
|3.189
|0,68
|
|Yarım
|1.504
|1.542
|0,33
|
|Çeyrek
|754
|771
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|27,00
|27,04
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,54
|0,00
|
|B. Petrol
|39,78
|39,78
|0,17
|