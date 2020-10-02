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***KENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

02.10.2020 10:01
GÜNCEL HABERLER



***KENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

İlgili Şirketler [KENT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

KENT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877904


BIST




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BIST En Aktif Hisseler12:54
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YAPRK 70,95 6.244.423 % 10,00  
OLMIP 10,45 6.090.605 % 10,00  
EMNIS 48,28 971.056 % 9,98  
UZERB 31,34 267.330 % 9,96  
TLMAN 36,68 32.945.198 % 9,95  
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12:54 Alış Satış %  
Dolar 7,7231 7,7333 % -0,16  
Euro 9,0450 9,0654 % -0,36  
Sterlin 9,9873 10,0374 % 0,41  
Frank 8,3810 8,4315 % -0,16  
Riyal 2,0587 2,0690 % 0,04  
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12:54 Alış Satış %  
Altın Ons 1.908 1.909 2,21  
Altın Gr. 476 476 1,20  
Cumhuriyet 3.146 3.194 4,00  
Tam 3.131 3.210 5,49  
Yarım 1.513 1.553 2,66  
Çeyrek 759 776 1,32  
Gümüş.Ons 23,86 23,89 0,07  
Gümüş Gr. 5,94 5,96 0,03  
B. Petrol 39,53 39,53 -1,40  
Seans Raporu 12:54
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