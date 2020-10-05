***KENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.10.2020 10:38
***KENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KENT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878168
BIST
12:351.156
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 11,07
|Açılış
|: 1.151
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.156
En Düşük
1.151
12:357,7601
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0021
|Açılış
|: 7,7580
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7840
En Düşük
7,7213
12:359,1258
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0292
|Açılış
|: 9,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0750
|
9,1370
En Düşük
9,0574
12:35473,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,20
|Açılış
|: 473,67
|
|Önceki Kapanış
|: 473,87
|
475,25
En Düşük
469,94
BIST En Aktif Hisseler12:35
|TSGYO
|2,53
|9.494.736
|% 10,00
|
|ALCAR
|157,30
|33.622.786
|% 10,00
|
|DOBUR
|22,00
|17.468
|% 10,00
|
|MERKO
|15,97
|60.557.427
|% 9,99
|
|DYOBY
|9,92
|62.312.435
|% 9,98
|
|COSMO
|8,37
|361.827
|% -10,00
|
|ATSYH
|3,00
|512.556
|% -9,91
|
|DAGI
|10,10
|18.079
|% -6,39
|
|AVOD
|6,60
|26.675.614
|% -4,62
|
|AKFGY
|4,07
|7.907.194
|% -3,78
|
|SISE
|7,07
|438.962.360
|% 0,43
|
|KRDMD
|3,48
|414.049.714
|% 1,16
|
|GARAN
|7,15
|384.403.735
|% 0,56
|
|ASELS
|18,62
|339.476.449
|% 1,20
|
|POLHO
|3,35
|298.839.970
|% 5,02
|
|KRDMD
|3,48
|414.049.714
|% 1,16
|
|IHLAS
|1,08
|116.400.469
|% 1,89
|
|POLHO
|3,35
|298.839.970
|% 5,02
|
|GSDHO
|2,22
|188.346.700
|% 4,23
|
|ODAS
|2,95
|230.602.817
|% 1,03
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7535
|7,7601
|% 0,03
|
|Euro
|9,1181
|9,1258
|% 0,32
|
|Sterlin
|10,0133
|10,0635
|% 0,06
|
|Frank
|8,4375
|8,4883
|% 0,52
|
|Riyal
|2,0620
|2,0724
|% 0,00
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.900
|0,17
|
|Altın Gr.
|473
|473
|-0,42
|
|Cumhuriyet
|3.130
|3.178
|-9,00
|
|Tam
|3.116
|3.193
|-10,30
|
|Yarım
|1.506
|1.545
|-4,99
|
|Çeyrek
|755
|772
|-2,49
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,96
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,97
|0,04
|
|B. Petrol
|40,23
|40,23
|0,96
|