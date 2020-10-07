***KENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.10.2020 11:58
***KENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KENT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879012
BIST
13:191.154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,68
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
1.157
En Düşük
1.147
13:197,8650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0672
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,8711
En Düşük
7,7815
13:199,2440
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0919
|Açılış
|: 9,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,2538
En Düşük
9,1278
13:19476,79
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 5,98
|Açılış
|: 476,79
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
479,72
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler13:19
|VKING
|6,71
|3.905.296
|% 10,00
|
|BASCM
|8,80
|858.986
|% 10,00
|
|BALAT
|14,85
|2.184.569
|% 10,00
|
|LUKSK
|36,10
|2.993.015
|% 9,99
|
|DYOBY
|12,00
|24.892.422
|% 9,99
|
|TKURU
|611,30
|1.718.976
|% -10,00
|
|ISBIR
|2.334,70
|2.220.300
|% -10,00
|
|KSTUR
|159,30
|446.199
|% -9,95
|
|ROYAL
|3,89
|786.500
|% -9,95
|
|BMELK
|11,78
|1.505.321
|% -9,94
|
|GARAN
|7,04
|1.016.314.485
|% -0,98
|
|ODAS
|3,43
|1.005.429.723
|% 4,89
|
|ASELS
|18,60
|495.252.248
|% 0,32
|
|SISE
|6,84
|366.779.960
|% -0,15
|
|ZOREN
|2,72
|344.635.892
|% 2,26
|
|ODAS
|3,43
|1.005.429.723
|% 4,89
|
|GARAN
|7,04
|1.016.314.485
|% -0,98
|
|ZOREN
|2,72
|344.635.892
|% 2,26
|
|CEMAS
|1,91
|237.667.069
|% 3,80
|
|YGYO
|1,07
|114.961.284
|% 7,00
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8642
|7,8690
|% 0,91
|
|Euro
|9,2439
|9,2514
|% 1,08
|
|Sterlin
|10,0812
|10,1318
|% 0,74
|
|Frank
|8,5191
|8,5704
|% 0,71
|
|Riyal
|2,0869
|2,0973
|% 0,71
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.889
|10,30
|
|Altın Gr.
|477
|477
|6,04
|
|Cumhuriyet
|3.152
|3.200
|-12,00
|
|Tam
|3.139
|3.217
|-8,74
|
|Yarım
|1.517
|1.556
|-4,23
|
|Çeyrek
|761
|778
|-2,12
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,61
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,96
|0,18
|
|B. Petrol
|41,93
|41,93
|-0,72
|