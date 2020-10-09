***KENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.10.2020 10:03
***KENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KENT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880377
BIST
12:581.157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 6,76
|Açılış
|: 1.153
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150
|
1.159
En Düşük
1.151
12:587,9360
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0075
|Açılış
|: 7,9290
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9390
|
7,9571
En Düşük
7,9037
12:589,3681
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0176
|Açılış
|: 9,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3695
En Düşük
9,3073
12:58488,30
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 4,85
|Açılış
|: 488,30
|
|Önceki Kapanış
|: 483,44
|
489,10
En Düşük
483,22
BIST En Aktif Hisseler12:56
|IDEAS
|11,66
|4.989.500
|% 10,00
|
|ATSYH
|4,40
|379.971
|% 10,00
|
|VANGD
|12,22
|8.202.492
|% 9,99
|
|KLMSN
|17,41
|44.650.063
|% 9,98
|
|MERKO
|23,36
|105.692.857
|% 9,98
|
|TKURU
|495,20
|1.167.186
|% -10,00
|
|UZERB
|41,26
|639.365
|% -9,99
|
|EMNIS
|63,55
|217.023
|% -9,99
|
|OLMIP
|11,26
|242.630
|% -9,99
|
|YAPRK
|93,35
|925.285
|% -9,98
|
|SISE
|6,90
|820.147.918
|% 1,62
|
|GARAN
|7,04
|478.254.932
|% 1,00
|
|KRDMD
|3,46
|297.366.656
|% 2,06
|
|KERVT
|7,16
|282.542.033
|% 9,15
|
|TUPRS
|82,50
|258.167.222
|% 0,79
|
|SISE
|6,90
|820.147.918
|% 1,62
|
|TSKB
|1,12
|115.147.494
|% 2,75
|
|KRDMD
|3,46
|297.366.656
|% 2,06
|
|EKGYO
|1,77
|142.514.873
|% 1,14
|
|USAK
|2,24
|173.846.662
|% 6,67
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9300
|7,9352
|% -0,10
|
|Euro
|9,3589
|9,3636
|% 0,14
|
|Sterlin
|10,2303
|10,2816
|% -0,08
|
|Frank
|8,6478
|8,6999
|% 0,29
|
|Riyal
|2,1078
|2,1184
|% -0,11
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.914
|19,32
|
|Altın Gr.
|488
|488
|4,40
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.276
|42,00
|
|Tam
|3.212
|3.292
|37,13
|
|Yarım
|1.553
|1.593
|17,96
|
|Çeyrek
|779
|796
|8,98
|
|Gümüş.Ons
|24,25
|24,29
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,10
|
|B. Petrol
|42,89
|42,89
|-0,45
|