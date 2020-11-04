***KENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.11.2020 10:18
***KENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KENT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886030
BIST
11:351.165
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 14,44
|Açılış
|: 1.155
|
|Önceki Kapanış
|: 1.151
|
1.167
En Düşük
1.154
11:358,4892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0780
|Açılış
|: 8,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
|
8,5255
En Düşük
8,3862
11:359,9224
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0810
|Açılış
|: 9,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9900
|
9,9395
En Düşük
9,7727
11:35517,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,62
|Açılış
|: 517,57
|
|Önceki Kapanış
|: 514,94
|
520,20
En Düşük
511,02
BIST En Aktif Hisseler11:35
|VANGD
|10,78
|4.574.827
|% 10,00
|
|PKENT
|715,10
|40.046
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.223,00
|60.171.522
|% 9,99
|
|EUYO
|11,67
|8.393.788
|% 9,99
|
|MEGAP
|13,55
|2.045.047
|% 9,98
|
|POLTK
|291,50
|40.810
|% -9,98
|
|ARTI
|5,33
|376.016
|% -9,97
|
|ATSYH
|5,42
|227.255
|% -9,97
|
|EMNIS
|15,80
|44.240
|% -9,97
|
|DAGHL
|15,00
|676.680
|% -9,96
|
|GARAN
|7,00
|1.180.234.393
|% 0,72
|
|HALKB
|5,10
|480.655.333
|% 4,29
|
|KRDMD
|3,35
|436.815.250
|% 2,45
|
|TSKB
|2,21
|425.813.025
|% -3,91
|
|VAKBN
|4,05
|398.821.799
|% 1,25
|
|TSKB
|2,21
|425.813.025
|% -3,91
|
|GARAN
|7,00
|1.180.234.393
|% 0,72
|
|YKBNK
|2,32
|322.482.248
|% -0,43
|
|KRDMD
|3,35
|436.815.250
|% 2,45
|
|VAKBN
|4,05
|398.821.799
|% 1,25
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4834
|8,4892
|% 0,93
|
|Euro
|9,9150
|9,9224
|% 0,82
|
|Sterlin
|10,9576
|11,0126
|% 0,41
|
|Frank
|9,2469
|9,3026
|% 0,86
|
|Riyal
|2,2579
|2,2692
|% 1,06
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|-11,35
|
|Altın Gr.
|518
|518
|2,69
|
|Cumhuriyet
|3.474
|3.527
|77,00
|
|Tam
|3.451
|3.538
|70,58
|
|Yarım
|1.668
|1.711
|34,14
|
|Çeyrek
|837
|856
|17,07
|
|Gümüş.Ons
|23,65
|23,68
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,06
|
|B. Petrol
|39,89
|39,89
|0,18
|
Seans Raporu
11:35
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