***KENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.11.2020 10:01
***KENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KENT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888804
BIST
10:321.288
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -5,42
|Açılış
|: 1.292
|
|Önceki Kapanış
|: 1.293
|
1.293
En Düşük
1.283
10:327,7241
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0173
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7446
En Düşük
7,6843
10:329,1577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0140
|Açılış
|: 9,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1050
|
9,1849
En Düşük
9,1109
10:32468,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,69
|Açılış
|: 468,66
|
|Önceki Kapanış
|: 467,98
|
470,55
En Düşük
466,13
BIST En Aktif Hisseler10:32
|SAFKR
|7,92
|2.123.843
|% 10,00
|
|YESIL
|48,28
|11.011.662
|% 9,98
|
|VAKKO
|7,17
|40.481.942
|% 9,97
|
|MARKA
|8,96
|1.117.151
|% 9,94
|
|BMELK
|22,84
|1.298.934
|% 9,91
|
|UZERB
|26,28
|578.423
|% -10,00
|
|TKURU
|348,80
|18.138
|% -9,99
|
|OZRDN
|9,45
|249.726
|% -9,91
|
|EUYO
|6,30
|566.042
|% -9,87
|
|KSTUR
|175,00
|75.600
|% -9,79
|
|GARAN
|8,88
|544.357.494
|% -0,78
|
|EKGYO
|1,91
|231.798.277
|% 1,06
|
|YKBNK
|2,83
|215.144.867
|% -1,05
|
|KRDMD
|4,35
|213.268.414
|% -0,68
|
|THYAO
|11,64
|200.622.718
|% -1,19
|
|EKGYO
|1,91
|231.798.277
|% 1,06
|
|YKBNK
|2,83
|215.144.867
|% -1,05
|
|GARAN
|8,88
|544.357.494
|% -0,78
|
|KRDMD
|4,35
|213.268.414
|% -0,68
|
|ITTFH
|2,38
|95.054.627
|% -2,46
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7191
|7,7241
|% 0,22
|
|Euro
|9,1470
|9,1577
|% 0,15
|
|Sterlin
|10,1842
|10,2353
|% 0,40
|
|Frank
|8,4355
|8,4863
|% 0,22
|
|Riyal
|2,0544
|2,0647
|% 0,22
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|0,60
|
|Altın Gr.
|469
|470
|1,61
|
|Cumhuriyet
|3.122
|3.169
|5,00
|
|Tam
|3.106
|3.184
|9,13
|
|Yarım
|1.501
|1.540
|4,42
|
|Çeyrek
|753
|770
|2,21
|
|Gümüş.Ons
|24,61
|24,66
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|-0,00
|
|B. Petrol
|44,05
|44,05
|0,23
|