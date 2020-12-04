***KENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.12.2020 10:02
***KENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KENT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891328
BIST
12:201.331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,30
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.338
En Düşük
1.326
12:207,7918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0200
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8441
En Düşük
7,7649
12:209,4840
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0371
|Açılış
|: 9,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4700
|
9,5376
En Düşük
9,4232
12:20461,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,51
|Açılış
|: 461,75
|
|Önceki Kapanış
|: 460,31
|
464,40
En Düşük
459,68
BIST En Aktif Hisseler12:18
|RYGYO
|6,71
|29.306.133
|% 10,00
|
|ERBOS
|35,56
|32.827.587
|% 9,96
|
|DIRIT
|4,54
|217.330
|% 9,93
|
|SILVR
|5,69
|28.840.217
|% 9,85
|
|DYOBY
|13,12
|153.336.991
|% 9,70
|
|ARTI
|5,93
|557.556
|% -9,88
|
|KERVN
|1,12
|368.196
|% -9,68
|
|SAFKR
|15,20
|6.333.354
|% -8,87
|
|EUKYO
|4,46
|5.333.012
|% -7,28
|
|NUHCM
|46,50
|52.563.660
|% -5,45
|
|TSKB
|1,98
|926.676.427
|% -3,88
|
|GARAN
|9,15
|525.272.872
|% -0,54
|
|SELEC
|16,71
|490.992.980
|% 0,24
|
|TKNSA
|15,28
|475.444.688
|% -5,27
|
|SISE
|6,98
|407.904.132
|% -0,14
|
|TSKB
|1,98
|926.676.427
|% -3,88
|
|IHLAS
|1,20
|160.419.363
|% -2,44
|
|EKGYO
|2,18
|249.575.130
|% 0,46
|
|DOHOL
|2,70
|292.000.059
|% 1,89
|
|PETKM
|4,32
|395.559.035
|% 1,41
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7908
|7,7932
|% 0,28
|
|Euro
|9,4801
|9,4867
|% 0,42
|
|Sterlin
|10,4353
|10,4876
|% 0,11
|
|Frank
|8,7201
|8,7726
|% 0,37
|
|Riyal
|2,0730
|2,0834
|% 0,34
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|-1,04
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,30
|
|Cumhuriyet
|3.062
|3.109
|-1,00
|
|Tam
|3.048
|3.125
|-0,41
|
|Yarım
|1.473
|1.512
|-0,20
|
|Çeyrek
|739
|756
|-0,09
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,22
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|0,04
|
|B. Petrol
|49,70
|49,70
|0,99
|